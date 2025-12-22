Babnet   Latest update 18:21 Tunis

الصيدلية المركزية التونسية تعلن رزنامة توقف التزويد بالأدوية والتلاقيح والأمصال بمناسبة الجرد السنوي 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/pct-tunisie1.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 22 Decembre 2025
      
دعت الصيدلية المركزية التونسية الصيادلة وموزعي الأدوية بالجملة وأطباء الأسنان والبياطرة وأصحاب مخابر التحليل والمسؤولين عن الهياكل الصحية العمومية وغيرهم من الحرفاء إلى تقديم طلبات التزوّد بالأدوية والتلاقيح والأمصال ومشتقات الدم والمحاليل الوريدية على أقصى تقدير يوم 25 ديسمبر الجاري قصد تجنب انقطاع المخزون لديهم باستثناء الطلبات المؤكدة التي تقبل إلى غاية 26 ديسمبر الجاري.

وأفادت الصيدلية المركزية التونسية، في بلاغ لها، أن تزويد حرفائها من قبل مختلف فروعها سيتوقف بمناسبة الجرد السنوي 2025 في مدينة الدواء بولاية بن عروس (احتياطي الصيدليات واحتياطي المستشفيات ومستودع توزيع الأدوية للمستشفيات)، وفي مدينة سكرة بولاية أريانة (التلاقيح والأمصال ومشتقات الدم)، وذلك أيام 29 و30 و31 ديسمبر الجاري.



ولفتت في ذات السياق الى أن تزويد حرفائها سيتوقف أيام 30 و31 ديسمبر الجاري في كل من مدينة الدواء بولاية بن عروس (الطلبات المؤكدة، ومستودع توزيع الأدوية للصيدليات، ومصرف توزيع المستلزمات الطبية)، وفي المنطقة الصناعية المغيرة ببن عروس (مستودع المحاليل الوريدية)، وفي مستودعات توزيع الأدوية لكل من المستشفيات والصيدليات بولايتي سوسة وصفاقس، وكذلك مستودعات توزيع الأدوية للمستشفيات بولايات الكاف وقفصة ومدنين.
