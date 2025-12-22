الصيدلية المركزية التونسية تعلن رزنامة توقف التزويد بالأدوية والتلاقيح والأمصال بمناسبة الجرد السنوي 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/pct-tunisie1.jpg width=100 align=left border=0>

دعت الصيدلية المركزية التونسية الصيادلة وموزعي الأدوية بالجملة وأطباء الأسنان والبياطرة وأصحاب مخابر التحليل والمسؤولين عن الهياكل الصحية العمومية وغيرهم من الحرفاء إلى تقديم طلبات التزوّد بالأدوية والتلاقيح والأمصال ومشتقات الدم والمحاليل الوريدية على أقصى تقدير يوم 25 ديسمبر الجاري قصد تجنب انقطاع المخزون لديهم باستثناء الطلبات المؤكدة التي تقبل إلى غاية 26 ديسمبر الجاري.



وأفادت الصيدلية المركزية التونسية، في بلاغ لها، أن تزويد حرفائها من قبل مختلف فروعها سيتوقف بمناسبة الجرد السنوي 2025 في مدينة الدواء بولاية بن عروس (احتياطي الصيدليات واحتياطي المستشفيات ومستودع توزيع الأدوية للمستشفيات)، وفي مدينة سكرة بولاية أريانة (التلاقيح والأمصال ومشتقات الدم)، وذلك أيام 29 و30 و31 ديسمبر الجاري.









ولفتت في ذات السياق الى أن تزويد حرفائها سيتوقف أيام 30 و31 ديسمبر الجاري في كل من مدينة الدواء بولاية بن عروس (الطلبات المؤكدة، ومستودع توزيع الأدوية للصيدليات، ومصرف توزيع المستلزمات الطبية)، وفي المنطقة الصناعية المغيرة ببن عروس (مستودع المحاليل الوريدية)، وفي مستودعات توزيع الأدوية لكل من المستشفيات والصيدليات بولايتي سوسة وصفاقس، وكذلك مستودعات توزيع الأدوية للمستشفيات بولايات الكاف وقفصة ومدنين.