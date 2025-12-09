مكتب بنزرت: تشكيل هيئة تسييرية مؤقتة لجمعية النادي الرياضي البنزرتي  برئاسة محمد رياض مقداد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/cab2017.jpg width=100 align=left border=0>

حرصا على تسوية الوضعية القانونية لجمعية النادي الرياضي البنزرتي اصدر رئيس المجلس الجهوي للشباب والرياضة والي بنزرت سالم بن يعقوب مقررا تم فيه تعيين هيئة تسييرية مؤقتة للجمعية تضم كلا من محمد رياض مقداد في خطة رئيس ورياض بن رمضان في خطة نائب رئيس وصابر بن بركة في خطة كاتب عام وريم المعلاوي في خطة امين مال .



وستتولى الهيئة التسييرية المؤقتة مهامها بصفتها الممثل القانوني للجمعية إلى غاية نهاية الموسم الرياضي 2025/2026 ستتولى خلالها تسيير المقاليد الادارية وغيرها للجمعية علاوة على الإعداد والتحضير للجلسة العامة الانتخابية.









يذكر ان والي بنزرت كان إستقبل اليوم الهيئة التسييرية الجديدة للنادي البنزرتي بحضور كل من الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد والمندوب الجهوي للشباب والرياضة رياض بوعزيز مشيرا بالمناسبة الى دقة المرحلة وضرورة تكاتف جهود الاسرة الموسعة للنادي من مسيرين ورياضيين وجماهير وفية من اجل تامين حاضر افضل ومستقبل مشرق لاعرق النوادي الرياضية جهويا ووطنيا ، ومؤكدا حرصه الشخصي وجميع مصالح الولاية بمواصلة العمل على توفير كل ما يجب من دعم وإحاطة واجبة واكثر في هذا الشأن .



يذكر ان عددا هاما من مكونات الاسرة الموسعة للنادي البنزرتي كانوا إلتقوا امس الاحد بمقر النادي وتوافقوا على تكليف رياض مقداد لرئاسة الهيئة التسييرية الجديدة للنادي البنزرتي مع التعهد بمد يد العون للفريق الاداري الجديد .