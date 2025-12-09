Babnet   Latest update 17:14 Tunis

المنستير: الشباك الموحد لإتمام إجراءات سفر حجيج الجهة إلى البقاع المقدسة يشرع في تأمين خدماته بداية من 15 ديسمبر الجاري

Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 17:14
      
يشرع الشبّاك الموحّد لإتمام إجراءات سفر حجيج ولاية المنستير لموسم 1447هـ - 2026م في تأمين خدماته بداية من يوم الإثنين المقبل (15 ديسمبر الجاري)، بقصر المعرض بالمنستير، وذلك إلى غاية يوم الخميس 18 ديسمبر الجاري.
وسينتفع بخدمات الشباك 623 حاجا وحاجة من مختلف معتمديات الجهة وفق برنامج مضبوط لضمان سلاسة الإجراءات وتفادي الاكتظاظ.
وأكد والي الجهة عيسى موسى، خلال زيارة أداها إلى مختلف مكوّنات الفضاء، حرصه على توفير كافة مقوّمات النجاح للشبّاك الموحّد لإتمام إجراءات السفر لموسم الحجّ، مثمّنا المجهودات المبذولة من كل الأطراف لانجاح هذا الموعد الديني المقدس، وفق تعبيره.

ودعا، خلال جلسة عمل انتظمت عقب الزيارة، إلى إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، والعمل على توفير كلّ الخدمات التي يحتاجها المترشحون للحجّ في فضاء الشبّاك الموحّد، وضمان حسن الاستقبال، وسرعة إسداء الخدمات وجودتها.

 
 


Heure à Tunis :