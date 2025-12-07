ميسي يصنع الفارق… وإنتر ميامي يتوّج بلقبه الأول في البطولة الأمريكية

توّج إنتر ميامي بلقبه الأول في البطولة الأمريكية لكرة القدم عقب فوزه المستحق 3-1 على فانكوفر وايتكابس، في مباراة نهائية حسمها ليونيل ميسي بلمستين حاسمتين صنعتا الفارق في الدقائق الأخيرة.



ورغم سيطرة فانكوفر، الذي يضم الألماني توماس مولر، على مجريات اللعب وصناعته لأفضل الفرص، إلا أن العبقرية التمريرية لميسي كانت كلمة الحسم، ليختتم النجم الأرجنتيني موسما يعد الأفضل له منذ انتقاله إلى الولايات المتحدة.



افتتح إنتر ميامي التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة دقيقة من ميسي إلى، الذي أرسل كرة عرضية اصطدمت بالمدافع إدير أوكامبو واستقرت داخل الشباك. وبعد الاستراحة، نجح فانكوفر في إدراك التعادل عبرعند الدقيقة 60 بعد كرة لم يتمكن الحارس ريوس نوفو من السيطرة عليها.لكن مع مرور الوقت، تحولت المباراة بالكامل. ففي الدقيقة 71، استغل ميسي خطأ دفاعيا، ومرر كرة متقنة إلىالذي سدد بقوة في شباك تاكاوكا. وفي الوقت بدل الضائع، كرّر ميسي المشهد نفسه بتمريرة أخرى نحو أليندي الذي أودع الكرة المرمى، مؤكدا تتويج الفريق باللقب.وشهدت نهاية اللقاء لحظة مؤثرة، مع انهمار دموعاللذين خاضا آخر مباراة لهما في مسيرة امتدت لسنوات. وقال ميسي:«أنا سعيد من أجلهما… إنهاء مسيرتهما بهذه الطريقة أمر رائع. هما صديقان أحبهما كثيرا، ويسعدني أنهما سيغادران بهذا اللقب».وانضم، المالك المشارك للنادي، إلى الاحتفالات، قائلا:«فانكوفر قدم مباراة ممتازة. بعد هدفهم سيطروا علينا تماما… لكن عندما تصل الكرة إلى ليو، فإنه يصنع الفرص. الطريق إلى هذا اللقب لم يكن سهلا، لكني لطالما آمنت بميامي».بهذا التتويج، يدخل إنتر ميامي مرحلة جديدة في تاريخه، عنوانها نجاح مشروعه الرياضي الذي جمع ميسي وأصدقاءه في تجربة كروية فريدة بالبطولة الأمريكية.