الباحث العالمي جاك دونغارا يقدم بتونس محاضرة علمية حول "الحوسبة الفائقة" في إطار "جولة الخوارزمي"

قدم الباحث العالمي جاك دونغارا الحائز على جائزة "الان تورينغ" Turing Award في مجال الكمبيوتر والحوسبة، اليوم الثلاثاء بمدينة العلوم بتونس، محاضرة علمية تتعلق بالحوسبة الفائقة، تابعها أكثر من 800 مشارك من طلبة وباحثين ومهندسين وخبراء في الرياضيات.



وأدار دونغارا، خلال هذه التظاهرة، نقاشات مختلفة مع الطلبة الحاضرين تعلّقت بالخصوص بمجالات الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي والخوارزميات الرقمية والتطبيقات العلمية.



وأعرب دونغارا، في افتتاح المحاضرة، عن سعادته بزيارته لأول مرة إلى تونس، قائلا إن "هذه الزيارة تعد تجربة مهنية ملهمة وأيضا تجربة شخصية مؤثرة" باعتبار ان جدّته وُلدت في تونس.وتندرج هذه التظاهرة العلمية في إطار "جولة الخوارزمي" التي يشرف عليها عدد من الاساتذة التونسيين المقيمين خارج حدود الوطن، وعلى رأسهم الباحث التونسي حاتم اللطيف، الخبير في الحوسبة والخوارزميات العددية.وأوضح حاتم اللطيف، في تصريح اعلامي بالمناسبة، أن هذه التظاهرة العلمية تهدف الى بناء جسور بين الخبراء الدوليين وتونس يكون لها أثر مستدام في مجالات التعليم والبحث والابتكار الوطني، والعمل على جعل تونس قطبا صاعدا في المجالات العلمية الحديثة والمتطورة، مؤكدا أن هذا اللقاء يمنح الطلبة فرصا عملية وانفتاحا على تجارب دولية رفيعة المستوى.وأضاف إن "جولة الخوارزمي" تعد مبادرة إقليمية تُعنى بالترويج للحوسبة العلمية والابتكار التكنولوجي، وذلك من خلال تنظيم سلسة من الورشات والمحاضرات العلمية والعروض التطبيقية، بهدف زرع الشغف بالعلوم والتكنولوجيا و الهندسة والرياضيات لدى الشباب، وتعزيز منظومة التميز العلمي في تونس وفي شمال إفريقيا عموما.وأفاد لطيف انه سيتم ضمن "جولة الخوارزمي" تنظيم برنامج وطني لتكوين 12 طالبا تونسيا متميزا في مجال الحوسبة، للمشاركة في أكبر وأهم مسابقة مخصصة للحوسبة الفائقة بكل من الولايات المتحدة الامريكية واوروبا.ومن جهته بين رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراد بالاسود، أن هذه التظاهرة التي ينظمها أساتذة تونسيون مقيمون بالخارج تعكس الحرص على تقوية صلة تونس بكفاءاتها التونسية واستفادتها من خبراتهم في علاقة بتطوير المنظومة الوطنية للبحث العلمي بالخصوص.وقال إن تونس تعمل في المرحلة الحالية على أن تكون قطبا اقليميا متميزا في مجال التكنولوجيات الحديثة، مشددا على أن توفر العديد من الكفاءات العلمية التونسية الشغوفة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي يجعل الوصول إلى هذا الهدف أمرا متاحا.وفي علاقة بتطوير البنية التحتية المخصصة لتعزيز استعمال الرقمنة في تونس، أفاد الأسود أن مركز الحساب الخوارزمي يستعد خلال الايام القادمة، وفي إطار شراكة مع الصين، لتركيز حاسوب فائق القدرة الثالث من نوعه في في افريقيا من حيث الأداء والقدرة على تخزين المعلومات.يذكر أن جاك دونغارا الحاصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية من جامعة نيو مكسيكو سنة 1980، كان أستاذا متميزا في علوم الكمبيوتر في قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر من عام 1989 الى 2023 بجامعة تينيسي الأمريكية.