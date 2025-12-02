وزير الإقتصاد يلتقي بالمستشارة الخاصة لنائب رئيس البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692e94d2e9f680.63780158_qokpmihejgfnl.jpg width=100 align=left border=0>

اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الإثنين 01 ديسمبر 2025 ب Supee TERAVANINTHORN المستشارة الخاصة لنائب رئيس البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية(AIIB) و الوفد المرافق لها التي تؤدي زيارة عمل الى تونس.

وتأتي هذه الزيارة تجسيما لما تم الإتفاق بشأنه بين وزير الإقتصاد والتخطيط ورئيس البنك خلال مشاركته في الإجتماع السنوي لهذه المؤسسة المالية المنعقد بالعاصمة الصينية بيكين في اواخر شهر جوان الماضي حول ايفاد بعثة فنية الى تونس في افضل الآجال للإطلاع على البرامج والاولويات التنموية للفترة القادمة.

وبينت Supee TERAVANINTHORN ان هذه الزيارة تندرج في اطار حرص البنك على التعرف عن كثب على برامج تونس التنموية وأولوياتها في المجالات التي يعمل البنك على دعمها وتوفير التمويلات اللازمة لها من ذلك مجال المياه والطاقات المتجددة والنقل والبنية التحتية.





وأكدت المستشارة الخاصة لنائب رئيس البنك على الإستعداد لدراسة ما تعتزم تونس تقديمه من مشاريع و العمل على توفير ما تحتاجه من تمويلات.



من جانبه أكد سمير عبد الحفيظ على أهمية هذه الزيارة بإعتبار ما تتيحه من فرصة للتعرف على أولويات تونس التنموية ، مبرزا ان توجهات البنك التمويلية تنسجم مع خيارات الدولة التونسية وخاصة في ما يتعلق منها بالنقل والطاقات المتجددة والمياه و تطوير البنية التحتية .

واعرب الوزير في هذا السياق عن تطلعه لانطلاق تعاون مثمر بين تونس والبنك في الفترة القادمة يؤسس لشراكة متينة ومتنوعة في المدى المتوسط والبعيد.

وتجدر الإشارة ان تونس قد اصبحت عضوا في هذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف منذ سنة 2022 وهي تضم اليوم 110 دولة.