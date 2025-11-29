مونديال كرة اليد للسيدات - المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الفرنسي 18-43
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 18-43 في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الأول لبطولة العالم الجارية حاليا بهولندا وألمانيا إلى غاية 14 ديسمبر القادم.
ولحساب المجموعة ذاتها، فاز المنتخب البولوني على نظيره الصيني بنتيجة 36-20.
النتائج والترتيبالجمعة 28 نوفمبر 2025 – الجولة الأولى
* بولونيا - الصين: 36-20
* تونس - فرنسا: 18-43
الترتيب بعد الجولة الأولى
1- فرنسا: 2 نقطة – 1 مباراة
2- بولونيا: 2 نقطة – 1 مباراة
3- الصين: 0 نقطة – 1 مباراة
4- تونس: 0 نقطة – 1 مباراة
برنامج الجولة الثانية – الأحد 30 نوفمبر 2025* 15:30: تونس - بولونيا
* 18:00: فرنسا - الصين
برنامج الجولة الثالثة – الاثنين 2 ديسمبر 2025* 18:30: تونس - الصين
* 21:00: فرنسا - بولونيا
ملاحظة: يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدور الثاني، في حين يخوض صاحب المركز الرابع الدور الترتيبي.
