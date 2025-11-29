Babnet   Latest update 08:05 Tunis

مونديال كرة اليد للسيدات - المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الفرنسي 18-43

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692a9aa69fe845.73260105_lehiqmngjpfko.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 08:01 قراءة: 0 د, 47 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 18-43 في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الأول لبطولة العالم الجارية حاليا بهولندا وألمانيا إلى غاية 14 ديسمبر القادم.

ولحساب المجموعة ذاتها، فاز المنتخب البولوني على نظيره الصيني بنتيجة 36-20.



النتائج والترتيب

الجمعة 28 نوفمبر 2025 – الجولة الأولى

* بولونيا - الصين: 36-20
* تونس - فرنسا: 18-43

الترتيب بعد الجولة الأولى
1- فرنسا: 2 نقطة – 1 مباراة
2- بولونيا: 2 نقطة – 1 مباراة
3- الصين: 0 نقطة – 1 مباراة
4- تونس: 0 نقطة – 1 مباراة

برنامج الجولة الثانية – الأحد 30 نوفمبر 2025

* 15:30: تونس - بولونيا
* 18:00: فرنسا - الصين

برنامج الجولة الثالثة – الاثنين 2 ديسمبر 2025

* 18:30: تونس - الصين
* 21:00: فرنسا - بولونيا

ملاحظة: يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدور الثاني، في حين يخوض صاحب المركز الرابع الدور الترتيبي.


