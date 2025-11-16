مختصة في مرض الزهايمر تدعو الى تجنب العادات اليومية السيئة المدمرة للذاكرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62a71e54c62c89.16974467_fikomjeqnhlgp.jpg width=100 align=left border=0>

دعت المختصة في أمراض الشيخوخة (اختصاص مرض الزهايمر) الدكتورة، عفاف الهمامي، اليوم الاحد، الى تجنّب كل ما من شأنه أن يدّمر الذاكرة وبالتالي القدرة على التركيز، على غرار الجلوس مطوّلا بصفة متواصلة لمدة 7 ساعات والافراط في تناول القهوة واستعمال الهاتف الذكي مطولا.



وأضافت الهمامي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن عدّة دراسات أثبتت التداعيات السلبية لعدد من العادات اليومية على جودة الذاكرة والتركيز منها الجولوس لاكثر من 7 ساعات، ما يتسبب في تقليص نشاط الذاكرة بـ12 بالمائة، حسب دراسة علمية عالمية.









وبينت ان دراسة أخرى أثبتت أن نسبة التشتت لدى الشباب زادت بـ30 بالمائة في ظرف 5 سنوات الاخيرة بسبب استعمال الهاتف الذكي فيما أظهرت دراسة اخرى ان اكثر من 50 بالمائة من البالغين يعانون من صعوبة في التركيز في الفضاء المهني والدراسي.



ولفتت المتحدثة الى أن الذاكرة هي القدرة على تخزين المعلومات واسترجاعها أمّا التركيز فهو القدرة على توجيه الانتباه نحو نشاط معين دون تشتت والعلاقة متكاملة وقوية بين المكونين.



وأكدت في هذا الصدد، ضرورة ممارسة الرياضة لتحسين نشاط الذاكرة والحفاظ عليه اذ اثبتت دراسة عالمية ان ممارسة الرياضة لمدة 30 دق تحسن الذاكرة بـ15 بالمائة في اليوم الموالي، كما أفادتت الدراسات الحديثة أن الدماغ يظل قادرا على التعلم واعادة تشكيل الخلايا العصبية مدى الحياة.



ودعت الهمامي في سياق متصل، الى تجنب ممارسة الانشطة في وقت واحد وتعدد المهام في نفس الوقت وممارسة النوم الذكي من 6 الى 8 ساعات مع غلق الهواتف وتجنب شرب القهوة بعد الساعة الرابعة بعد الزوال وممارسة الراحة المتقطعة بعد كل نشاط.



