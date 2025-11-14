زغوان: إجراء 11700 عملية تلقيح للكلاب والقطط خلال الحملة الجهوية للتلقيح ضد داء الكلب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d195f9ae2546.05722709_neikpjmqlghfo.jpg width=100 align=left border=0>

أنهت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للفلاحة بولاية زغوان يوم أمس الخميس، الحملة الجهوية للتلقيح ضد داء الكلب، التي انطلقت منذ 1 سبتمبر الماضي، وتمكنت خلالها من إجراء 11700 عملية تلقيح شملت 9703 من الكلاب و1997 من القطط، وذلك بنسبة 83 فاصل4 بالمائة من جملة 14 ألف عملية مبرمجة.



وذكر رئيس دائرة الانتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة رضا القاسمي لـصحفي "وات" أنه تم التمديد في فترة الحملة لمدة 13 يوما من أجل تحقيق هذه النسبة، التي تضاف إلى الحملة التي تم القيام بها خلال شهرأفريل الماضي، والتي تجاوزت نسبتها 15 بالمائة.





ولفت إلى أنه تم الإبقاء على المراكز القارة للتلقيح بمقرات خلايا الإرشاد بمعتمديات الفحص والناظور وبئر مشارقة والزريبة وصواف وبدائرة الانتاج الحيواني بمعتمدية زغوان مفتوحة للقيام بعمليات التلقيح للتدارك خلال أيام العمل أو للتدخل في حالة رصد إصابات لدى الحيوانات المستهدفة أو غيرها.