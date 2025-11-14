نابل: 2940 زيارة مراقبة خلال الشهرين الاخيرين تسفر عن رصد 1070 مخالفة اقتصادية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/nabeul2017.jpg width=100 align=left border=0>

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الفارطين، من القيام ب2940 زيارة مراقبة ميدانية أسفرت عن رصد 1070 مخالفة اقتصادية وتحرير 55 محضر حجز، وفق تقرير صادر عن الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات.

ويفيد التقرير ذاته، بان هذه الزيارات التي أمنتها 310 فرق مراقبة اقتصادية أسفرت عن حجز حوالي 125 طنا من الخضر والغلال المختلفة و319 طنا من مادة البطاطا و13 طنا من السكر المدعم و5040 لترا من الزيت النباتي المدعم وما يفوق 500 قنطار من الفرينة المدعمة، بالإضافة إلى حجز 8 أطنان من الفرينة الرفيعة و6 آلاف بيضة و4755 كراسا مدعما و13115 لترا من الماء المعدني و630 علبة تبغ

وهذا وقد أعدت الادارة الجهوية للتجارة، وفق ذات التقرير، برنامجا خصوصيا للمراقبة المشتركة يمتد إلى موفى السنة الحالية، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويرتكز بالأساس على مراقبة المواد المدعمة ومراقبة المحلات المختصة في صنع وبيع الخبز الرفيع والمرطبات ووحدات قلي ورحي القهوة.





كما سيتم خلال الفترة المقبلة تكثيف الحملات الدورية على المنتوجات الفلاحية (مراقبة أسواق الجملة) والمواد الغذائية، مع العمل على مواصلة تنفيذ البرنامج الخصوصي وتوجيه العرض نحو المناطق الريفية والمناطق التي تتميز بكثافة سكانية عالية خاصة بالنسبة للحوم الحمراء والدواجن



ويتضمن البرنامج الرقابي كذلك مراقبة مخازن التبريد والمخازن العشوائية وإحكام التصرف في المخزونات التعديلية المخصصة للجهة وخاصة مادة البطاطا، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج خصوصي للمراقبة خلال شهر ديسمبر المقبل في إطار الاستعداد للاحتفال بحلول السنة الإدارية 2026

كما سيتم خلال الفترة المقبلة تكثيف الحملات الدورية على المنتوجات الفلاحية (مراقبة أسواق الجملة) والمواد الغذائية، مع العمل على مواصلة تنفيذ البرنامج الخصوصي وتوجيه العرض نحو المناطق الريفية والمناطق التي تتميز بكثافة سكانية عالية خاصة بالنسبة للحوم الحمراء والدواجنويتضمن البرنامج الرقابي كذلك مراقبة مخازن التبريد والمخازن العشوائية وإحكام التصرف في المخزونات التعديلية المخصصة للجهة وخاصة مادة البطاطا، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج خصوصي للمراقبة خلال شهر ديسمبر المقبل في إطار الاستعداد للاحتفال بحلول السنة الإدارية 2026