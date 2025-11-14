ولاية تونس: جلسة عمل حول الاستعدادات لتنظيم الدورة 26 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67df4319cb8312.90201183_jongpqiklfhem.jpg width=100 align=left border=0>

انعقدت امس الخميس جلسة عمل بمقر ولاية تونس حول حسن الاستعدادات لتنظيم الدورة 26 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية التي تنطلق فعالياتها يوم السبت 22 نوفمبر الجاري وتتواصل إلى يوم 29 من نفس الشهر

وتناولت الجلسة التي اشرف عليها والي تونس،عماد بوخريص جملة الاستعدادات اللوجستية ،خاصة الحرص على نظافة المحيط والفضاءات المخصصة للعروض ،والوقوف على مدى جاهزيتها ،بما فيها المسالك المؤدية للمسرح البلدي والنزل المحتضنة للضيوف

ودعا الحضور مصالح بلدية تونس لمعاضدة مجهودات منظمي الدورة ،والعناية بالشارع الرمز "شارع الحبيب بورقيبة" من حيث التنوير والنظافة، بالإضافة الى دعوة مصالح الحماية المدنية الى حسن التأهب للتدخل العملي والناجع





واكد الوالي على ضرورة إنجاح هذه الدورة التي ستشهد حضور عدد هام من الضيوف الأجانب من الدول العربية والإفريقية والأوروبية



