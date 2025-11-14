Babnet   Latest update 14:37 Tunis

ولاية تونس: جلسة عمل حول الاستعدادات لتنظيم الدورة 26 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67df4319cb8312.90201183_jongpqiklfhem.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 14 Novembre 2025
      
انعقدت امس الخميس جلسة عمل بمقر ولاية تونس حول حسن الاستعدادات لتنظيم الدورة 26 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية التي تنطلق فعالياتها يوم السبت 22 نوفمبر الجاري وتتواصل إلى يوم 29 من نفس الشهر
وتناولت الجلسة التي اشرف عليها والي تونس،عماد بوخريص جملة الاستعدادات اللوجستية ،خاصة الحرص على نظافة المحيط والفضاءات المخصصة للعروض ،والوقوف على مدى جاهزيتها ،بما فيها المسالك المؤدية للمسرح البلدي والنزل المحتضنة للضيوف
ودعا الحضور مصالح بلدية تونس لمعاضدة مجهودات منظمي الدورة ،والعناية بالشارع الرمز "شارع الحبيب بورقيبة" من حيث التنوير والنظافة، بالإضافة الى دعوة مصالح الحماية المدنية الى حسن التأهب للتدخل العملي والناجع

واكد الوالي على ضرورة إنجاح هذه الدورة التي ستشهد حضور عدد هام من الضيوف الأجانب من الدول العربية والإفريقية والأوروبية



