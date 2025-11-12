انطلاق الاسبوع الثقافي التونسي الالماني في مدينة اسن تحت شعار " الثقافة جسر لدعم التواصل والتقارب"

<img src=http://www.babnet.net/images/8/allemagne-tunisie.jpg width=100 align=left border=0>

ينطلق اليوم الاربعاء، الاسبوع الثقافي الالماني بمدينة اسن، ليتواصل الى غاية 20 نوفمبر الجاري، وذلك تحت شعار" الثقافة جسر لدعم التواصل والتقارب ".



وتهدف هذه التظاهرة الثقافية التي تنتظم ببادرة من القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدوسلدورف، وبدعم من بلدية مدينة اسن الى مزيد دعم علاقات التعاون والصداقة التاريخية القائمة مع البلدية المذكورة من خلال استعراض جسور التبادل الثقافي بين تونس وألمانيا .









ويتضمن البرنامج معرض لترويج المنتوحات التقليدية التونسية من تحف وخشب الزيتون وصناعات فسيفسائية اضافة الى زيت الزيتون التونسي ودقلة النور التونسية.



وسيتم، خلال فعاليات الاسبوع التعريف بمميزات الوجهة السياحة التونسية وحوافز الاستثمار بتونس الى جانب تنظيم لقاءات بين الاسر التونسية للتعارف وربط الصلة مع الاجيال الجديدة للهجرة ومختلف الفئات الاجتماعية من كفاءات وطلبة .



وقد تم، في هذا الاطار برمجة معرض فن تشكيلي تونسي من خلال عرض لوحات لرسامين تونسيين وعروض للازياء التقليدية التونسية الى جانب ورشات في الرسم والاملاء لفائدة الاطفال .



