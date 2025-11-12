مدنين: قريبا تركيز وحدة الاساليب الحسية لتذوق حليب الابل بمعهد المناطق القاحلة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6239ebcca27684.58205366_qoflgnejhpikm.jpg width=100 align=left border=0>

يواصل معهد المناطق القاحلة بمدنين، تركيز وحدة الاساليب الحسية لتذوق حليب النوق، حيث يقع تجهيزها بالمعدات اللازمة لتدخل قريبا حيز النشاط في اضافة نوعية هامة ستمكن لاول مرة في تونس من تحديد الخصائص الحسية لحليب النوق، التي ما زالت تمثل مبحثا تشتغل عليه عديد الدول، وفق الباحثة بمخبر تربية الماشية والحياة البرية بالمعهد امال السبوعي.



واضافت السبوعي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان هذه الوحدة تاتي تكملة لعمل وحدة البسترة وتحويل حليب النوق بالمعهد، والتي نجحت في توفير حليب نوق معلب ومبستر بالفضاءات التجارية، مشيرة الى ان الوحدة الجديدة ستمكن لاحقا من تكوين خبراء في التذوق، وهو ما من شانه ان يعطي اضافة نوعية هامة على غرار ما هو معمول به في زيت الزيتون.









ولفتت الى ان الوحدة ستوضع في مرحلة لاحقة على ذمة الفلاحين وباعثي المشاريع لتحديد جودة منتوج حليب النوق حسيا في مرحلة اولى، على ان تتسع لتشمل منتوجات اخرى، حسب قولها.



وياتي تركيز وحدة الاساليب الحسية قريبا الى جانب وحدة اولى منذ سنة 2023 لبسترة وتعليب حليب النوق، ثمرة عمل علمي وبحثي لعدة سنوات قاده باحثو معهد المناطق القاحلة بمدنين وخاصة في مجال الابل تم التوصل خلالها الى نتائج علمية هامة وتسجيل لعدة براءات اختراع في المجال وانجاز عدة اطروحات حول حليب النوق كشفت عدة جوانب مجهولة عن هذا المنتج وخاصياته ولاسيما فعالياته كعلاج لمرض السكري وثرائه بفيتامين c ، ووجود نوع من البروتينات دون غيره من انواع الحليب، اضافة الى التوصل الى استنباط مخثر طبيعي بيولوجي من النباتات مكن من تخثير حليب النوق غير القابل للتخثر والحصول على ياغورت ولبن ورائب وغيرها من المشتقات. ولفتت الى ان الوحدة ستوضع في مرحلة لاحقة على ذمة الفلاحين وباعثي المشاريع لتحديد جودة منتوج حليب النوق حسيا في مرحلة اولى، على ان تتسع لتشمل منتوجات اخرى، حسب قولها.وياتي تركيز وحدة الاساليب الحسية قريبا الى جانب وحدة اولى منذ سنة 2023 لبسترة وتعليب حليب النوق، ثمرة عمل علمي وبحثي لعدة سنوات قاده باحثو معهد المناطق القاحلة بمدنين وخاصة في مجال الابل تم التوصل خلالها الى نتائج علمية هامة وتسجيل لعدة براءات اختراع في المجال وانجاز عدة اطروحات حول حليب النوق كشفت عدة جوانب مجهولة عن هذا المنتج وخاصياته ولاسيما فعالياته كعلاج لمرض السكري وثرائه بفيتامين c ، ووجود نوع من البروتينات دون غيره من انواع الحليب، اضافة الى التوصل الى استنباط مخثر طبيعي بيولوجي من النباتات مكن من تخثير حليب النوق غير القابل للتخثر والحصول على ياغورت ولبن ورائب وغيرها من المشتقات.