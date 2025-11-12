Babnet   Latest update 11:23 Tunis

تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60cb23f769ed93.90983984_eklqihofpmjng.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 11:19
      
تشارك تونس في بطولة العالم للكاراتي للأكابر بمصر خلال الفترة الممتدة من 27 الى 30 نوفمبر الجاري بخمسة عناصر، حسب ما أورده المدير الفني للجامعة التونسية للكاراتي محمد امين الحسناوي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأضاف أن الكاراتي التونسي سيكون ممثلا في المونديال بالثنائي وفاء محجوب (تحت 61 كلغ) وإسراء بالطيب (تحت 68 كلغ) تحت اشراف مدرب الفتيات صابر كريو، والثلاثي محمد العياط (تحت 60 كلغ) وأحمد ريان التليلي (تحت دون 75 كلغ) وريان الغزواني (تحت 84 كلغ) تحت اشراف مدرب الفتيان لطفي الريابي مشيرا إلى أن المشاركة ستقتصر على منافسات الكوميتي فردي.

وأوضح المدير الفني الوطني ان ثنائي الفتيات سيعود الى تونس يوم 13 نوفمبر اثر خوض العاب التضامن الاسلامي المقامة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض، في حين يواصل ريان الغزواني ومحمد العياط التمارين بتونس، قبل التحاق احمد ريان التليلي المحترف بالمانيا.

وسيتحول خماسي المنتخب الى عين دراهم لاجراء تربص جماعي مغلق من 16 الى 22 نوفمبر على ان يكون التحول الى مصر يوم 25 من نفس الشهر للمشاركة في بطولة العالم.
وبخصوص الاهداف المعلنة من المشاركة في بطولة العالم، أبرز محمد أمين الحسناوي ان تونس تستهدف الصعود على منصة التتويج عبر لاعبة الخبرة وفاء محجوب، في حين يمثل المونديال فرصة لبقية العناصر الفتية لكسب خبرة المواعيد الكبرى، في انتظار قادم الاستحقاقات الدولية.


الأربعاء 12 نوفمبر 2025 | 21 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:14
14:52
12:10
06:55
05:25
الرطــوبة:
% 68
