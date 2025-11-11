Babnet   Latest update 09:01 Tunis

وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6912e0544de374.91591394_pmkijqfghonel.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 08:05 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أجرى وزير السياحة، سفيان تقية، في اليوم الثاني من مشاركته في أشغال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقدة بالرياض، جلسة عمل مع وزيرة السياحة الإيطالية، تم خلالها التباحث حول سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مجالي السياحة والصناعات التقليدية

واستعرض الوزير أبرز المشاركات التونسية في التظاهرات والمعارض السياحية والفعاليات الترويجية للصناعات التقليدية المقامة بإيطاليا

كما تم التطرق وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، إلى ضرورة مزيد دفع الشراكة بين مهني البلدين، وتنمية الكفاءات والمهارات في مختلف الاختصاصات السياحية، إلى جانب استغلال جميع الفرص المتاحة لمزيد تطويرعلاقات التعاون الثنائي، وذلك من خلال تحيين مذكرة التفاهم القائمة بين البلدين في المجال السياحي، وتكثيف العمليات الترويجية الهادفة إلى الرفع من نسق تدفق السياح الإيطاليين إلى بلادنا ،والتعريف بثراء وتنوع المنتوج السياحي التونسي في السوق الإيطالية





   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318262


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 20 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:15
14:53
12:10
06:53
05:24
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet22°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-14
24°-15
25°-15
26°-15
27°-17
  • Avoirs en devises
    25072,9

  • (10/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40373 DT        1$ =2,95238 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/11)   694,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:01 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*