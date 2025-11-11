وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6912e0544de374.91591394_pmkijqfghonel.jpg width=100 align=left border=0>

أجرى وزير السياحة، سفيان تقية، في اليوم الثاني من مشاركته في أشغال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقدة بالرياض، جلسة عمل مع وزيرة السياحة الإيطالية، تم خلالها التباحث حول سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مجالي السياحة والصناعات التقليدية



واستعرض الوزير أبرز المشاركات التونسية في التظاهرات والمعارض السياحية والفعاليات الترويجية للصناعات التقليدية المقامة بإيطاليا





كما تم التطرق وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، إلى ضرورة مزيد دفع الشراكة بين مهني البلدين، وتنمية الكفاءات والمهارات في مختلف الاختصاصات السياحية، إلى جانب استغلال جميع الفرص المتاحة لمزيد تطويرعلاقات التعاون الثنائي، وذلك من خلال تحيين مذكرة التفاهم القائمة بين البلدين في المجال السياحي، وتكثيف العمليات الترويجية الهادفة إلى الرفع من نسق تدفق السياح الإيطاليين إلى بلادنا ،والتعريف بثراء وتنوع المنتوج السياحي التونسي في السوق الإيطالية







