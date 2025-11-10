تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691241fa025f75.83212719_epkiqljhomfng.jpg width=100 align=left border=0>

استعرض وزير السياحة، سفيان تقية، في لقائه بنائب وزير السياحة الصيني حصيلة التعاون وسبل تطويره من خلال تنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون السياحي وضبط برنامج عملي في مجال التكوين في المهن السياحية فضلا عن تطوير المهارات في الصناعات التقليدية.



كما تم التأكيد خلال اللقاء الذى جرى في اطار اليوم الثاني لأشغال الدورة26للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، على ضرورة ارساء ربط جوي مباشر بين البلدين لسنة 2026 للرفع من عدد السياح الصينيين الذين يزورون تونس خاصة وأن السياحة الثقافية و والصحراوية والواحية والايكولوجية تستقطب اهتمام السائح الصيني.









وشارك الوفد التونسي، ضمن اشغال اليوم الثاني لهذه الدورة، في الحوار الوزاري حول تأثير الذكاء الاصطناعي والابتكار في تشكيل السياحة العالمية، فضلا عن مواكبة جدول أعمال الجلسة الثانية للجمعية العامة.



