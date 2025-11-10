رئيس البرلمان يجتمع بأعضاء كتلة لينتصر الشعب

اجتمع ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، بعد ظهر اليوم الاثنين بقصر باردو، بأعضاء كتلة لينتصر الشعب، حول السبل الكفيلة بإحكام تنظيم العمل النيابي وانجاحه، وذلك في إطار التشاور والتحاور مع مختلف مكوّنات البرلمان.



وتمّ خلال الاجتماع، التداول حول خصوصيات المرحلة الحالية من عمل البرلمان، التي تتميّز بالنّظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ، وما تتطلّبه من مجهودات مضاعفة لضمان النجاح.، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.



وتقدّم الحاضرون بمقترحات تتصل بتنظيم توزيع التدخلات خلال الجلسات العامة، لاسيما خلال مرحلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، التي تنطلق مباشرة بعد انتهاء مناقشة المهمات والمهمات الخاصة، مشيرين بالخصوص إلى مسائل تهم مقترحات التعديل والفصول الإضافية.كما أثاروا مواضيع تهم العمل التشاركي بين الوظيفيتين التشريعية والتنفيذية، لاسيما في ما يتعلّق بضبط الأولويات، مع التأكيد على مراعاة خدمة المصلحة الوطنية العليا ومقتضيات المرحلة، وخاصة في ما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة، بالإضافة إلى مسائل تهم مزيد إحكام تعامل الوظيفة التنفيذية مع مقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات النواب، بما يضفي عليها الجدوى المطلوبة ويحقق الأهداف المرجوة.وتطرّق أعضاء الكتلة من ناحية أخرى، الى مواضيع تتصل بالزيارات الميدانية وضرورة متابعة مخرجاتها، وما تتضمّنه من توصيات نابعة من المعاينة المباشرة والانصات الى المواطنين والى مشاغلهم المتصلة بمختلف المجالات والقطاعات، تجسيما لفاعلية الدور الرقابي للنائب.وطرحوا كذلك مواضيع تهم الديبلوماسية البرلمانية، حيث أوصوا في هذا الصدد، بمزيد إحكام عمل فرق عمل التعاون البرلماني مع البلدان الشقيقة والصديقة، وتعميم الاستفادة من التقارير التي تعدّها الوفود حول مشاركاتها في التظاهرات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية.من ناحيته، أكّد رئيس البرلمان، أهمية ما تمّ تقديمه من مقترحات وآراء، مبرزا حرصه الشخصي على تطوير الأداء البرلماني في مختلف أوجهه، وذلك بتشريك كل مكوّنات الأسرة النيابية والاصغاء الى ما يقدّمه النواب من آراء ومقترحات، وما يعبّرون عنه من مشاغل.