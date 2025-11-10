بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/634fe46e674141.54419539_hlqgimkjpefon.jpg width=100 align=left border=0>

تولت مصالح الحماية المدنية والحرس البحري ببنزرت، عشية اليوم الاثنين، إنتشال 5 جثث آدمية مجهولة الهوية، لفضتها الامواج بصفة متفرقة بعدد من شواطئ معتمدية بنزرت الجنوبية، بحسب ما افاد به مصدر مسؤول من الحماية المدنية ببنزرت صحفي "وات"

وبين المصدر ذاته ، ان الجثث الخمس كانت مشوهة ومتآكلة الاطراف، حيث يرجح ان تكون بقيت لعدة ايام في البحر، واضاف انه تم توجيهها لقسم التشريح بالمستشفى الجامعي عقب إستيفاء الاجراءات القانونية في الغرض، لمزيد العمل على تحديد اسباب الوفاة وعلى معرفة هويات اصحابها.

