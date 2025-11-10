Babnet   Latest update 18:40 Tunis

صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي  تونسية" عن ديوان الإفتاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69121d35c1d7e6.66475627_ipmqknfjlhgeo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 18:11
      
صدر عن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية العدد الأوّل للسنة الحادية عشر (2025/ 1447) لنشرية "فتاوى تونسية".
وذكر بلاغ لدار الإفتاء، اليوم الاثنين، أن هذا العدد اهتمّ بالعديد من فتاوى الأعلام من مفتيين وعلماء و"إسهامات مفتي الجمهورية بالدّاخل والخارج بمداخلات أسهمت في إعطاء صورة عن الرّسالة التي يؤدّيها الدّيوان".
وأضاف البلاغ بأن هذه الإسهامات، تبرز "اهتمام تونس  بماضيها التليد وحاضرها الباسم"، مهتمّة أساسا بأعلام كان لهم الدّور الفاعل في إعطاء صورة ناصعة عن مكانة الزيتونة والتعريف بأحد أعلامها: العلّامة الإمام ابن عرفة الورغمي إلى جانب قضايا أخرى احتوى عليها العدد.

وتضمنت النشرية، إلى جانب جملة الفتاوي لمشايخ على غرار أبي قاسم عظوم القيرواني ومحمد الطاهر بن عاشور ومحمد الفاضل بن عاشور وكمال الدين جعيط، مداخلات لسماحة المفتي هشام بن محمود ضمن تظاهرات إقليمية وعربية، من بينها الملتقى الرابع للمؤتمر الافريقي لتعزيز السلم بنواكشوط ومنتدى أبو ظبي للسلم ومؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بالدوحة.

 


