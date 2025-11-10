مشروع ميزانية مهمة البيئة لسنة 2026 شهد زيادة بما يقارب 10 بالمائة

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت لمناقشة ميزانية مهمة البيئة لسنة 2026، برئاسة كل من شكري بن البحري ودلال اللموشي، وبحضور عدد من النواب من اللجنتين ومن خارجها.







أولويات وزارة البيئة



الأرقام الرئيسية للميزانية



التصرف في النفايات



حماية الشريط الساحلي



مكافحة التلوث والإصلاح التشريعي



النظافة العامة والتشريعات



مداخلات النواب



رد الوزير



أكد رئيس اللجنة في افتتاح الجلسة أهمية عرض وزير البيئة لما يحتويه منغير واردة في الوثيقة الرسمية للميزانية، مشيراً إلى أنوأوضحأن رؤية الوزارة انتقلت من “النظرة العامة” إلىعبر إعداد. وبيّن أن الوزارة تعمل وفق الأسس القانونية المنصوص عليها فيلضمان، مع إدماج البعد البيئي في جميع السياسات العمومية.وشدد الوزير على أن الهدف هووتحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية، مؤكداً أن وزارة البيئة أصبحت فاعلاً محورياً في التنمية المستدامة.استعرض الوزير أولويات العمل لسنة 2026، والمتمثلة في:وتحسين نوعية المياه المستعملة وتثمينها،واستصلاح الشريط الساحلي،والمحافظة على التنوع البيولوجي،كما أكد أنمن خلال عقد ثلاث مجالس وزارية مخصصة له سنة 2025.أفاد الوزير أنمقارنة بالسنة السابقة، موضحاً أن. وتعمل حالياً، مع التوجه نحو:* رفع نسبة الربط بالشبكة العمومية،* توسيع طاقة معالجة المياه،* تثمين المياه المعالجة عبر المعالجة الثلاثية لتبلغ نسبة الاستعمال الفلاحي والصناعي* تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.أكد الوزير وجودلتثمين النفايات، مع خطة لإحداث، ومواجهةعبر الحوار والتوعية، إلى جانب إعادة إحياء المشاريع المعطلة.بيّن الوزير ضعف التمويل المخصص لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مشيراً إلىموجهة لتأهيل السواحل. كما أعلن عن:* تنفيذ برامج* استكمال مشاريعتعمل الوزارة علىالخاص بدراسات المؤثرات على المحيط لاعتماديضمن نجاعة الإجراءات القانونية والإدارية.وفي ما يخص، كشف الوزير أن، مؤكداً ضرورةوالاستفادة من تجربة تبرورة بصفاقس، إلى جانب إعدادلتحسين الوضع البيئي.أكد الوزير وجودلإرساءعبر برامج تحسيسية، مشيراً إلى أن الوزارة تتجه نحوالمتعلقة بالبيئة بدلاً من صياغة “مجلة بيئية” ضخمة تضم 400 فصل، مع الاستئناس بالتجارب المقارنة.ثمّن النواب مجهودات الوزارة رغم محدودية الميزانية، معتبرين أنالبيئية. وطالبوا بـ:* معالجة* تكريس* دعمبالموارد البشرية واللوجستية،* تشجيعفي المجال البيئي،* إدخاللتسريع إنجاز المشاريع.في رده على تساؤلات النواب، أكد الوزير أن، وأن الوزارة تملكفي مجالات التطهير وتثمين النفايات وحماية الساحلكما أعلن عن إعداد، وعنلتجاوز العقبات العقارية والقانونية، مشيراً إلى أنبينما تقتصر وزارة البيئة على الدعم الفني والتنسيق.وأكد الوزير في الختام ضرورةلضمان حسن إنجاز المشاريع البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في تونس.