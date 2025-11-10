بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6911a6f138bc42.67054906_jflgpoekhnqim.jpg width=100 align=left border=0>

انفرد باريس سان جرمان بصدارة البطولة الفرنسية لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه ليون بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما امس الاحد في ختام الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

وسجل أهداف باريس سان جرمان وارن زائير إيمري في الدقيقة 26 وخفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 33 وجواو نيفيس في الدقيقة 90+5 فيما سجل هدفي ليون أفونسو موريرا في الدقيقة 30 وأينسلي مايتلاند نيلز في الدقيقة 50.

وبهذا الفوز، رفع باريس سان جرمان رصيده للنقطة 27 في الصدارة متقدما بفارق نقطتين على مرسيليا الثاني فيما تجمد رصيد ليون عند 20 نقطة في المركز السابع.





وفي باقي مباريات الجولة، تعادل لوريان مع تولوز بهدف لمثله وفاز ميتز على نيس بهدفين لهدف وتغلب ستراسبورغ على ليل بثنائية نظيفة وبذات النتيجة تفوق أنجييه على أوكسيير.