Babnet   Latest update 10:21 Tunis

بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6911a6f138bc42.67054906_jflgpoekhnqim.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 06:47 قراءة: 0 د, 31 ث
      
انفرد باريس سان جرمان بصدارة البطولة الفرنسية لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه ليون بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما امس الاحد في ختام الجولة الثانية عشرة من المسابقة.
      وسجل أهداف باريس سان جرمان وارن زائير إيمري في الدقيقة 26 وخفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 33 وجواو نيفيس في الدقيقة 90+5 فيما سجل هدفي ليون أفونسو موريرا في الدقيقة 30 وأينسلي مايتلاند نيلز في الدقيقة 50.
      وبهذا الفوز، رفع باريس سان جرمان رصيده للنقطة 27 في الصدارة متقدما بفارق نقطتين على مرسيليا الثاني فيما تجمد رصيد ليون عند 20 نقطة في المركز السابع.

      وفي باقي مباريات الجولة، تعادل لوريان مع تولوز بهدف لمثله وفاز ميتز على نيس بهدفين لهدف وتغلب ستراسبورغ على ليل بثنائية نظيفة وبذات النتيجة تفوق أنجييه على أوكسيير.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318203


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 19 جمادى الأول 1447
عيد الشجرة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:16
14:54
12:10
06:52
05:23
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet21°
19° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-16
23°-14
25°-15
25°-15
27°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   694,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*