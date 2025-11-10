الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69120eb34ad481.69879882_kqnefmlgohijp.jpg width=100 align=left border=0>

تعادل سبورتينغ بن عروس اليوم الاثنين مع ضيفه سكك الحديد الصفاقسي بنتيجة صفر لصفر، في المباراة التي جمعتهما بملعب الهادي بن رمضان برادس ضمن الدفعة الثالثة والأخيرة من مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المجموعة الأولى.



وبهذه النتيجة رفع سبورتينغ بن عروس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس مناصفة مع هلال مساكن، فيما أصبح رصيد سكك الحديد الصفاقسي 6 نقاط في المركز الحادي عشر مناصفة مع الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة.









المجموعة الأولى

الاثنين 10 نوفمبر 2025



* ملعب الهادي بن رمضان برادس: سبورتينغ بن عروس 0 – 0 سكك الحديد الصفاقسي



الجمعة 7 نوفمبر 2025



* ملعب حمام الأنف: نادي حمام الأنف 7 – 0 هلال الشابة

* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة: الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة 0 – 2 اتحاد تطاوين

* ملعب حمام سوسة: أمل حمام سوسة 1 – 0 اتحاد بوسالم

* ملعب أحمد خواجة بالمهدية: مكارم المهدية 1 – 0 كوكب عقارب

* ملعب الشبيكة: بعث بوحجلة 1 – 1 هلال مساكن

* ملعب 2 مارس بصفاقس: نادي محيط قرقنة 2 – 3 جمعية مقرين



الترتيب – المجموعة الأولى

| الفريق | ن | ل |

| ----------------------------- | -- | - |

| نادي حمام الأنف | 19 | 8 |

| اتحاد تطاوين | 17 | 8 |

| بعث بوحجلة | 14 | 8 |

| أمل حمام سوسة | 14 | 8 |

| سبورتينغ بن عروس | 13 | 8 |

| هلال مساكن | 13 | 8 |

| مكارم المهدية | 11 | 8 |

| هلال الشابة | 10 | 8 |

| جمعية مقرين | 10 | 8 |

| محيط قرقنة | 7 | 8 |

| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 6 | 8 |

| سكك الحديد الصفاقسي | 6 | 8 |

| كوكب عقارب | 5 | 8 |

| اتحاد بوسالم | 5 | 8 |



المجموعة الثانية

السبت 8 نوفمبر 2025



* ملعب فرحات حشاد بأريانة: جمعية أريانة 1 – 1 جندوبة الرياضية

* ملعب قربة: النادي القربي 0 – 0 مستقبل القصرين

* ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية 2 – 1 تقدم ساقية الداير

* قلعة سيدي بوزيد: أولمبيك سيدي بوزيد 0 – 0 اتحاد قصور الساف

* ملعب قفصة: قوافل قفصة 1 – 0 الملعب القابسي



الجمعة 7 نوفمبر 2025



* ملعب المكنين: سبورتينغ المكنين 3 – 0 نسر جلمة

* ملعب بوشمة الاصطناعي: أمل بوشمة 2 – 2 هلال الرديف



الترتيب – المجموعة الثانية

| الفريق | ن | ل |

| ------------------ | -- | - |

| تقدم ساقية الداير | 15 | 8 |

| مستقبل القصرين | 14 | 8 |

| القلعة الرياضية | 14 | 8 |

| الملعب القابسي | 12 | 7 |

| اتحاد قصور الساف | 12 | 8 |

| قوافل قفصة | 12 | 8 |

| جندوبة الرياضية | 12 | 8 |

| جمعية أريانة | 11 | 7 |

| أمل بوشمة | 10 | 8 |

| هلال الرديف | 9 | 8 |

| سبورتينغ المكنين | 8 | 8 |

| النادي القربي | 8 | 8 |

| نسر جلمة | 3 | 8 |

