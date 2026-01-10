محمد بن سلمان يتوج بلقب «الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا عام 2025»

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696215c80028f3.38050990_nqmkgjoeifplh.jpg width=100 align=left border=0>

فاز محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بلقب «الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا لعام 2025»، وذلك وفق نتائج استطلاع أجرته RT العربية.



وتحصّل ولي العهد السعودي على 372312 صوتًا من أصل 540495، أي بنسبة 68.88 بالمائة من مجموع المشاركين في الاستطلاع، الذي انطلق يوم 22 ديسمبر واستمر إلى غاية 9 جانفي الجاري.







وحلّ في المركز الثاني العاهل الأردني عبد الله الثاني، بعد أن نال 145074 صوتًا، بنسبة 26.84 بالمائة من إجمالي الأصوات.





وقبل ساعات من غلق باب التصويت، صعد الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المركز الثالث بـ 6068 صوتًا، أي ما يعادل 1.12 بالمائة.



كما سجّل العاهل المغربي محمد السادس تقدّمًا في الساعات الأخيرة من التصويت، محتلاً المركز الرابع بـ 4771 صوتًا (0.88 بالمائة)، بفارق طفيف عن زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، الذي تراجع إلى المركز الخامس بـ 4691 صوتًا (0.87 بالمائة).



وجاء عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في المركز السادس هذا العام، بعد حصوله على 4379 صوتًا، بنسبة 0.81 بالمائة من مجموع الأصوات.



وبهذه النتيجة، يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد حافظ على صدارة هذا الاستطلاع للعام الخامس على التوالي.

وحلّ فيالعاهل الأردني، بعد أن نال، بنسبةمن إجمالي الأصوات.وقبل ساعات من غلق باب التصويت، صعد الرئيس السوريإلىبـ، أي ما يعادلكما سجّل العاهل المغربيتقدّمًا في الساعات الأخيرة من التصويت، محتلاًبـ)، بفارق طفيف عن زعيم حركة أنصار الله، الذي تراجع إلىبـ).وجاء، رئيس جمهورية مصر العربية، فيهذا العام، بعد حصوله على، بنسبةمن مجموع الأصوات.وبهذه النتيجة، يكونقد