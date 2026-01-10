Babnet   Latest update 14:03 Tunis

الادراة العامة للاداءات: المؤسسات الصحية ومؤسسات التامين والتعاونيات مطالبة بمد قائمة اسمية لمسدي الخدمات 

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63788e30a11cb8.17665751_gqfjlnhiepokm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 12:49 قراءة: 0 د, 52 ث
      
يتعيّن على المؤسّسات الصحيّة والاستشفائيّة الخاصّة مدّ مصالح الجباية المختصّة، في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية مدنية، بقائمة اسميّة في مسدي الخدمات الصحيّة والطبيّة وشبه الطبيّة المتدخّلين لديها، وذلك بعنوان السداسية السابقة.

ويأتي هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات، تطبيقا لأحكام الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2025.


كما يشمل هذا الإجراء مؤسّسات التأمين المرخّص لها في تعاطي صنف التأمين على المرض، والتعاونيات المحدثة وفق التشريع الجاري به العمل، إضافة إلى كلّ المؤسّسات المتدخّلة في ملفات التصرّف والتعويض بعنوان التأمين على المرض لحساب مؤسّسات التأمين أو التعاونيات. ويتعيّن على هذه الهياكل مدّ مصالح الجباية المختصّة، في نفس الآجال، بقائمة اسميّة لمسدي الخدمات الصحيّة والطبيّة وشبه الطبيّة المدرجة أسماؤهم ضمن الوثائق المستوجبة للتعويض، وذلك بعنوان السداسية السابقة.


وأوضحت وزارة المالية التونسية أنّ إيداع هذه القائمات يتمّ في شكل جذاذات XML عبر منظومة “تاج”، طبقا لكراس الشروط الفنية، الذي يمكن تحميل نسخة منه عبر موقع الواب الخاص بالإدارة الجبائية.

وذكّرت وزارة المالية المؤسّسات المعنيّة بأنّ 15 جانفي 2026 يمثّل آخر أجل قانوني لإيداع التصريح المتعلّق بالسداسية الثانية لسنة 2025.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321640

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Algerie CAN 2025 - Nigeria CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Egypte CAN 2025 - Cote d Ivoire CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 10 جانفي 2026 | 21 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:24
15:02
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet15°
15° Babnet
الــرياح:
10.8 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-12
15°-10
16°-7
18°-8
19°-9
  • Avoirs en devises 25479,3
  • (09/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (09/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/01)     1292,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/01)   26832 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026