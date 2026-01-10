الادراة العامة للاداءات: المؤسسات الصحية ومؤسسات التامين والتعاونيات مطالبة بمد قائمة اسمية لمسدي الخدمات 

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63788e30a11cb8.17665751_gqfjlnhiepokm.jpg width=100 align=left border=0>

يتعيّن على المؤسّسات الصحيّة والاستشفائيّة الخاصّة مدّ مصالح الجباية المختصّة، في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية مدنية، بقائمة اسميّة في مسدي الخدمات الصحيّة والطبيّة وشبه الطبيّة المتدخّلين لديها، وذلك بعنوان السداسية السابقة.



ويأتي هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات، تطبيقا لأحكام الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2025.







كما يشمل هذا الإجراء مؤسّسات التأمين المرخّص لها في تعاطي صنف التأمين على المرض، والتعاونيات المحدثة وفق التشريع الجاري به العمل، إضافة إلى كلّ المؤسّسات المتدخّلة في ملفات التصرّف والتعويض بعنوان التأمين على المرض لحساب مؤسّسات التأمين أو التعاونيات. ويتعيّن على هذه الهياكل مدّ مصالح الجباية المختصّة، في نفس الآجال، بقائمة اسميّة لمسدي الخدمات الصحيّة والطبيّة وشبه الطبيّة المدرجة أسماؤهم ضمن الوثائق المستوجبة للتعويض، وذلك بعنوان السداسية السابقة.





وأوضحت وزارة المالية التونسية أنّ إيداع هذه القائمات يتمّ في شكل جذاذات XML عبر منظومة “تاج”، طبقا لكراس الشروط الفنية، الذي يمكن تحميل نسخة منه عبر موقع الواب الخاص بالإدارة الجبائية.



وذكّرت وزارة المالية المؤسّسات المعنيّة بأنّ 15 جانفي 2026 يمثّل آخر أجل قانوني لإيداع التصريح المتعلّق بالسداسية الثانية لسنة 2025.

كما يشمل هذا الإجراءالمرخّص لها في تعاطي، والمحدثة وفق التشريع الجاري به العمل، إضافة إلىلحساب مؤسّسات التأمين أو التعاونيات. ويتعيّن على هذه الهياكل مدّ مصالح الجباية المختصّة، في نفس الآجال، بقائمة اسميّة لمسدي الخدمات الصحيّة والطبيّة وشبه الطبيّة المدرجة أسماؤهم ضمن الوثائق المستوجبة للتعويض، وذلك بعنوان السداسية السابقة.وأوضحتأنّ إيداع هذه القائمات يتمّعبر، طبقا لكراس الشروط الفنية، الذي يمكن تحميل نسخة منه عبر موقع الواب الخاص بالإدارة الجبائية.وذكّرت وزارة المالية المؤسّسات المعنيّة بأنّيمثّللإيداع التصريح المتعلّق