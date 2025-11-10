Babnet   Latest update 09:43 Tunis

الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه

توج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم بعد فوزه على غريمه الزمالك بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الاحد على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
    وسجل الهدفين المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 44 ومروان عطية في الدقيقة 72.
    وعزز الأهلي الذي يضم في صفوفه التونسي محمد علي بن رمضان رقمه القياسي بوصفه أكثر الفرق حصدًا للقب السوبر المصري بعدما حقق البطولة السادسة عشرة في تاريخه ليوسع الفارق مع الزمالك الذي توج باللقب 4 مرات.


