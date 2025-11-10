الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6911972ae490b0.26499918_okqefnjlgphim.jpg width=100 align=left border=0>

توج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم بعد فوزه على غريمه الزمالك بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الاحد على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وسجل الهدفين المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 44 ومروان عطية في الدقيقة 72.

وعزز الأهلي الذي يضم في صفوفه التونسي محمد علي بن رمضان رقمه القياسي بوصفه أكثر الفرق حصدًا للقب السوبر المصري بعدما حقق البطولة السادسة عشرة في تاريخه ليوسع الفارق مع الزمالك الذي توج باللقب 4 مرات.