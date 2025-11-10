Babnet   Latest update 10:21 Tunis

تونس العاصمة تحتضن المؤتمر الدولي الاول للوعي من 5 الى 7 ديسمبر 2025 تحت شعارا' الانتقال من الوعي الى السعي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6911a606171c42.09941007_lehmojgfnkpiq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 09:43 قراءة: 0 د, 42 ث
      
من المنتظر، أن تحتضن تونس العاصمة، من 5 الى 7 ديسمبر المقبل، المؤتمر الدولي للوعي في دورته الاولى، وذلك تحت شعار " الانتقال من الوعي الى السعي".

ويشارك في هذا اللقاء العلمي نخبة من المفكرين والباحثين والخبراء والمدربين من مختلف دول العالم ومن اختصاصات مختلفة على غرار الفلسفة وعلم النفس وعلوم التربية والعلوم العصبية وعلوم الموارد البشرية والتكوين والتنمية البشرية .



ويهدف المؤتمر الى تطوير مقاربات جديدة تسهم في تحويل الوعي وتطوير السعي وفتح آفاق جديدة في فهم الوعي الانساني وتفعيل دوره في بناء الذات والمجتمع .

ويتضمن البرنامج ورشات تطبيقية ومداخلات فكرية متنوعة تسعى لتحويل الادراك الى عمل والفكرة الى أثر خاصة في ظل تسارع المستويات الفكرية والاجتماعية والتكنولوجية.

ويشكل الوعي أحد أعقد الظواهر الانسانية وأعمقها تأثيرا في مسار التطور الفردي والجماعي، فهو ليس مجرد ادراك معرفي للذات والعالم بل هو منظومة متكاملة من الفهم والاختيار والفعل.


