الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"

أعلن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى.

وتطمح النسخة الثانية إلى تعزيز الوعي البيئي ومكافحة التلوث البلاستيكي على شواطئ شمال إفريقيا.





وسيتم، وفق بلاغ صادر أمس السبت عن الصندوق، التواصل مع الفرق المختارة للمشاركة في لقاء تحضيري يتم خلاله تقديم الأنشطة الميدانية والبروتوكول العلمي المعتمد من قبل الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقياوحث الصندوق في هذا الصدد، الراغبين في أن يكونوا جزءاً من التغييرعلى تكوين فريق وإختيار الشاطئ الذي يودون تبنّيه والشروع في متابعة النفايات وجمعها وتسجيلها وفقاً للبروتوكول العلميكما دعا المتطوعيين إلى تكرار العملية من مرتين إلى أربع مرات سنوياً والمساهمة في جعل الشواطئ أنظف وأكثر استدامة، بغاية تحويل الشواطئ التونسية إلى مختبرات حيّة لمكافحة التلوث البلاستيكييشار إلى أن نتائج المرحلة الأولى من برنامج "تبني الشاطئ"، الذي يشرف عليه الصندوق العالمي للطبيعة، أفضت إلى جمع نحو 341 ألف نوع من النفايات من 135 شاطئاً على السواحل التونسية، بمشاركة 91 فريقًا من المتطوعينوبيّنت المعطيات الصادرة عن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا أنّ أعقاب السجائر كانت أكثر أنواع النفايات انتشارًا على الشواطئ التونسية بنسبة 62،5 بالمائة، حيث تم تجميع 8645 قطعة منهاويهدف برنامج "تبنّى شاطئاً" إلى جمع بيانات كمية ونوعية حول التلوث الساحلي والبلاستيكي، تُستخدم في دعم الجهود الرامية إلى الحد من هذا التلوثوحسب الصندوق العالمي للطبيعة، تصل كميات البلاستيك التي تنتهي في المحيطات إلى نحو 8 ملايين طن سنويًا، فيما تُقدّر الخسائر الاقتصادية لتونس الناتجة عن التلوث البلاستيكي بحوالي 20 مليون دولار سنويًا، بسبب تأثيره على قطاعات السياحة والنقل البحري وصيد الأسماكويقدر طول السواحل التونسية بحوالي 1148 كيلومترًا على البحر الأبيض المتوسط، وهي تواجه عدة أشكال من التلوث.و إلى جانب النفايات الصلبة، يشير العديد من المختصين والناشطين في المجال البيئي إلى أن السواحل تتعرض أيضًا لطرح مياه الصرف الصحي الملوثة، وهو ما يمثل خطرًا على البيئة وصحة الإنسان، وفق تصريحاتهم