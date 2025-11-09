Babnet   Latest update 21:13 Tunis

بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6910eadf86cb42.49761635_kjqhpemfginol.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 09 Novembre 2025 - 20:24
      
اكتسح مانشستر سيتي منافسه التقليدي ليفربول بنتيجة 3-صفر في مواجهة حاسمة بالبطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الأحد، بعدما سجل إرلينغ هالاند ونيكو غونزاليس وجيريمي دوكو في الفوز الذي ربما يكون حاسما في السباق على اللقب.

وكانت المباراة رقم ألف لبيب غوارديولا مدرب سيتي، واحتفل فريقه بهذه المناسبة بانتصار قوي رفعه إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بعد 11 مباراة، بفارق أربع نقاط فقط خلف المتصدر أرسنال بينما تراجع حامل اللقب ليفربول إلى المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

وبدأ السيتي المباراة بقوة، وتمكن هالاند من الارتقاء أعلى من إبراهيما كوناتي ليحول تمريرة عرضية من ماتيوس نونيز إلى هدف بضربة رأس في الدقيقة 29، مسجلا هدفه رقم 99 مع الفريق في البطولة الإنقليزية وعوض هذا الهدف عن إهداره لركلة جزاء في وقت مبكر من اللقاء.

وأضاف غونزاليس الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بلحظات، عندما سدد كرة من مسافة بعيدة ارتطمت بساق فيرغيل فان دايك وغيرت اتجاهها لتخدع الحارس جورجي مامارداشفيلي.
وحسم دوكو المباراة عندما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة في الدقيقة 63.


*.*.*