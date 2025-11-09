Babnet   Latest update 21:13 Tunis

النجم الرياضي الساحلي يستنكر الهفوات التحكيمية في مواجهة النادي الرياضي البنزرتي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/ess2015.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 09 Novembre 2025 - 19:40
      
أكدت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي استنكارها الشديد وامتعاضها من تكرار الهفوات التحكيمية الفادحة والقراءات التقديرية الخاطئة منذ انطلاق الموسم، وآخرها ما صدر عن طاقم التحكيم خلال مباراة الفريق أمام النادي الرياضي البنزرتي، سواء حكام الساحة أو حكام تقنية الفيديو (VAR)، والتي أثرت بشكل واضح ومباشر على نتيجة المباراة بسبب قرارات خاطئة وسوء تنسيق في العديد من الوضعيات الهامة.

وأوضح البلاغ أن الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي قامت بعدة إجراءات، منها:



* إيداع مراسلة رسمية للجامعة التونسية لكرة القدم والإدارة الوطنية للتحكيم للتعبير عن استنكار الأخطاء الفادحة، مع طلب عقد لقاء رسمي مع المكتب الجامعي والمشرف على الإدارة الوطنية للتحكيم لمناقشة المظالم التي تعرض لها الفريق منذ بداية الموسم.

* إيداع مطلب رسمي للحصول على تسجيلات التواصل بين حكام الساحة وحكام الـVAR الخاصة بمباراة الفريق أمام النادي الرياضي البنزرتي.

وأشار البلاغ إلى أنه رغم التطمينات التي قدمها ممثل الإدارة الوطنية للتحكيم خلال لقاء سابق، فإن أول فرصة تعرض فيها الفريق لمظالم صارخة أكدت استمرار الحاجة إلى متابعة دقيقة لضمان حقوق النادي.


*.*.*