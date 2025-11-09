Babnet   Latest update 19:40 Tunis

العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية سوار الذوادي تحرز برونزية الجيدو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6910ce76777930.22963949_jkleompgihfnq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 09 Novembre 2025 - 18:24 قراءة: 0 د, 28 ث
      
احرزت اللاعبة سوار الذوادي مساء اليوم الاحد الميدالية البرونزية في منافسات الجيدو لوزن اكثر من 75 كلغ اثر فوزها امام الاوزباكية اوميدا نيغماتوفا ضمن النسخة السادسة لالعاب التضامن الاسلامي التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض.
وكانت السباحة التونسية جميلة بولكباش قد توجت بالميدالية الفضية لسباق 800 متر سباحة حرة امس السبت، خلال منافسات السباحة.
ورفعت تونس رصيدها الى 3 ميداليات (فضية وبرونزياتان) الى حد الان، اثر احراز اميمة البديوي امس السبت الميدالية البرونزية لمنافسات الجيدو (وزن دون 48 كلغ).

وجدير بالتذكير ان البعثة الرياضية التونسية المشاركة في الالعاب تتألف من 41 رياضيا يشاركون في 12 اختصاصا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318174


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 09 نوفمبر 2025 | 18 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:17
14:54
12:10
06:51
05:22
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet21°
17° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
23°-17
23°-15
24°-15
24°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*