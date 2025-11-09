العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية سوار الذوادي تحرز برونزية الجيدو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6910ce76777930.22963949_jkleompgihfnq.jpg width=100 align=left border=0>

احرزت اللاعبة سوار الذوادي مساء اليوم الاحد الميدالية البرونزية في منافسات الجيدو لوزن اكثر من 75 كلغ اثر فوزها امام الاوزباكية اوميدا نيغماتوفا ضمن النسخة السادسة لالعاب التضامن الاسلامي التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض.

وكانت السباحة التونسية جميلة بولكباش قد توجت بالميدالية الفضية لسباق 800 متر سباحة حرة امس السبت، خلال منافسات السباحة.

ورفعت تونس رصيدها الى 3 ميداليات (فضية وبرونزياتان) الى حد الان، اثر احراز اميمة البديوي امس السبت الميدالية البرونزية لمنافسات الجيدو (وزن دون 48 كلغ).





وجدير بالتذكير ان البعثة الرياضية التونسية المشاركة في الالعاب تتألف من 41 رياضيا يشاركون في 12 اختصاصا.