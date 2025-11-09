Babnet   Latest update 18:08 Tunis

رئيس الجمهورية يشرف بمقر المجلس الاعلى للتربية والتعليم على الاحتفال بعيد الشجرة

Bookmark article    Publié le Dimanche 09 Novembre 2025 - 17:03 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، صباح اليوم الأحد بمقرّ المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم بالعاصمة، على الإحتفال بعيد الشّجرة.

وقال رئيس الدولة في كلمة بالمناسبة إنه "لم يقع الاختيار على مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم صدفة ولا اعتباطا بمناسبة الاحتفال بيوم الشجرة، فهذا المكان سيكون مقرا للمجلس المذكور لإصلاح شامل للتربية والتعليم، إصلاح سيشع منه نور لتعليم وطني ديمقراطي يُتاح للجميع على قدم المساواة بهدف القضاء على الامية بكل أشكالها".



وأوضح أنه "حين تكون الشجرة ذات جذور قوية ستهزأ بشتى أنواع العواصف والأنواء"، مضيفا القول "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"، وفق مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على منصة "فايسبوك"..

وأكد رئيس الجمهورية مواصلة البناء والتشييد بالرغم من كل العقبات التي آثر الشعب التونسي أن يتجاوزها ويحبطها وسيواصل مسيرته لصنع تاريخ جديد لتونس، وفق ذات المصدر.




0 de 0 commentaires pour l'article 318169


