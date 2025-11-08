Babnet   Latest update 20:12 Tunis

إعادة انتخاب محرز بوصيان نائبا لرئيس الإتحاد العربي للجان الوطنية الأولمبية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663b273a643d78.59423261_oilmnqejhpgkf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 08 Novembre 2025 - 19:05 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تمّ اليوم السبت إعادة انتخاب محرز بوصيان، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسة، نائبا لرئيس الإتحاد العربي للجان الوطنية الأولمبية.
وجاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة الإنتخابية للاتحاد العربي للجان الوطنية الأولمبية بالرياض على هامش الدورة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي 2025.
ومثل اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية في الجلسة العامة الانتخابية، رفقة رئيس اللجنة محرز بوصيان، الأمين العام إسكندر حشيشة.

كما تمّ على هامش المناسبة المصادقة في نهاية الأشغال على إسناد تنظيم الدورة المقبلة للألعاب العربية 2027 إلى البحرين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318146


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 08 نوفمبر 2025 | 17 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:17
14:55
12:10
06:50
05:22
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet24°
20° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-14
19°-14
22°-17
23°-15
24°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*