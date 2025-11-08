إعادة انتخاب محرز بوصيان نائبا لرئيس الإتحاد العربي للجان الوطنية الأولمبية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663b273a643d78.59423261_oilmnqejhpgkf.jpg width=100 align=left border=0>

تمّ اليوم السبت إعادة انتخاب محرز بوصيان، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسة، نائبا لرئيس الإتحاد العربي للجان الوطنية الأولمبية.

وجاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة الإنتخابية للاتحاد العربي للجان الوطنية الأولمبية بالرياض على هامش الدورة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي 2025.

ومثل اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية في الجلسة العامة الانتخابية، رفقة رئيس اللجنة محرز بوصيان، الأمين العام إسكندر حشيشة.





كما تمّ على هامش المناسبة المصادقة في نهاية الأشغال على إسناد تنظيم الدورة المقبلة للألعاب العربية 2027 إلى البحرين.