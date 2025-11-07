احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية بقيمة 1.5 مليون دينار (الديوانة)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690e6c7488e577.71289854_hifeqpglnkjom.jpg width=100 align=left border=0>

ذكرت الادارة العامة للديوانة مساء الجمعة في بلاغ ان مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير (ولاية مدنين) احبطت محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة تناهز 1.5 مليون دينار.



واوضحت الديوانة في بلاغها ان العملة الاجنبية المهربة والمتمثلة في عملة بقيمة 400 ألف أورو واخرى بـ 40 ألف دولار كانت مخفية بإحكام على متن سيارة ذات ترقيم اجنبي كانت تستعد لمغادرة تونس.









وتم اخضاع السيارة إلى التفتيش الدقيق والعثور على مبلغ العملة الأجنبية مخفي بإحكام داخلها.



و تم تحرير محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.