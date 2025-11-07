Babnet   Latest update 23:20 Tunis

احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية بقيمة 1.5 مليون دينار (الديوانة)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690e6c7488e577.71289854_hifeqpglnkjom.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 23:10 قراءة: 0 د, 28 ث
      
ذكرت الادارة العامة للديوانة مساء الجمعة في بلاغ ان مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير (ولاية مدنين) احبطت محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة تناهز 1.5 مليون دينار.

واوضحت الديوانة في بلاغها ان العملة الاجنبية المهربة والمتمثلة في عملة بقيمة 400 ألف أورو  واخرى بـ 40 ألف دولار كانت مخفية بإحكام على متن سيارة ذات ترقيم اجنبي كانت تستعد لمغادرة  تونس.



وتم اخضاع السيارة إلى التفتيش الدقيق والعثور على مبلغ العملة الأجنبية مخفي بإحكام داخلها.

و تم تحرير محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.


