القصرين: أكثر من 40 تلميذاً يستفيدون من فحوصات للبصر وعيادات للأسنان في إطار اليوم الوطني الثاني للصحة البصرية

نظّمت الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين، اليوم السبت، بالمستشفى الجامعي" بدر الدين العلوي" بالقصرين، عيادات طبية لتقصّي ضعف البصر ومراقبة صحة الفم والأسنان لفائدة أكثر من 40 تلميذاً وتلميذة من ستّ مدارس ابتدائية ريفية بعدد من المعتمديات منها ماجل بلعباس، والعيون وفوسانة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني الثاني للصحة البصرية.

وشارك في تأمين هذه العيادات، التي التأمت تحت إشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة التربية وبالتعاون مع جمعية "وان داي وان دريم"، فريق طبي متكوّن من نحو 12 طبيب أسنان من قسم طب الأسنان بالمستشفى الجامعي بالقصرين، و4 أطباء مختصين في طبّ وجراحة العيون، والذين أخضعوا التلاميذ لفحوصات دقيقة أفضت إلى تمكين المحتاجين منهم من نظارات طبية مجانية، إضافة إلى تقديم نصائح توعوية وهدايا رمزية.

وأوضح المدير الجهوي للصحة بالقصرين، الدكتور عبد الغني الشعباني، في تصريح لـصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ نقص البصر يُعدّ من أبرز العوامل التي تؤثر سلباً على المردود الدراسي للتلاميذ، مبيّناً أنّ مصلحة الطب المدرسي والجامعي تعمل طيلة السنة على تنظيم حملات لتقصّي أمراض العيون في مختلف المؤسسات التربوية، فضلاً عن قوافل صحية وعيادات مكثّفة بمناسبة الأيام الوطنية والعالمية المخصّصة للصحة البصرية، الى جانب عيادات لتقصي أمراض اللثة والأسنان.





وأضاف الشعباني أنّ وزارة الصحة تنفّذ برنامجاً وطنياً يهدف إلى تمكين التلاميذ المنتمين إلى العائلات المعوزة و محدودة الدخل من نظارات طبية مجانية، لافتا، من جهة اخرى، الى أن مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالجهة تتولى تحويل الحالات التي تعاني تسوّساً أو اعوجاجاً في الفم إلى قسم طب وجراحة الأسنان بالمستشفى الجامعي "بدر الدين العلوي " لتلقي العلاج المناسب.



من جانبها، أفادت رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين، الدكتورة ليلى بن ضيفي، في تصريح لوكالة /وات/، بأنّ الإقبال على العيادات الخاصة بطب العيون يتزايد سنوياً، مشيرة إلى أنّ شهر أكتوبر المنقضي خُصّص لتنظيم حملات تقصٍّ مكثّفة لقصر النظر إلى جانب فحوصات وعيادات مجانية في طب الفم والأسنان لفائدة التلاميذ.

وأعرب عدد من التلاميذ المستفيدين من العيادات الطبية، في تصريحات متطابقة لـصحفية /وات/، عن سعادتهم بهذه المبادرة التي أتاحت لهم فرصة الكشف والعلاج مجاناً، حيث قال التلميذ يحي قاهري من المدرسة الابتدائية بودرياس في معتمدية فوسانة إنه "شعر بالفرح لأنه سيتحصل على نظارات جديدة تساعده على رؤية أفضل أثناء الدروس"، فيما عبّر التلميذ علي مباركي من المدرسة الإعدادية خير الدين باشا بمعتمدية ماجل بلعباس عن شكره للإطار الطبي قائلاً: "الطبيبة علّمتني كيف أنظف أسناني كل يوم حتى تبقى سليمة"، مؤكدا أنّه استفاد من النصائح الصحية والهدايا المقدمة، وأنه سيحرص على تذكير زملائه في القسم بأهمية العناية بالفم والنظر.

