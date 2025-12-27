حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025



01 جويلية



أوت 2025



سبتمبر 2025



رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تؤكد أن تحقيق التنمية الوطنية مرتبط بتعميق التضامن الدولي، وذلك خلال كلمتها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية (30 جوان – 1 جويلية 2025).وتشدد على ضرورة إعادة النظر في شروط التمويل الدولي لتتلاءم مع خصوصيات الدول النامية وتبسيط النفاذ إلى الموارد المالية.مشاركة مجلس نواب الشعب في أشغال الجلسة العامة الخامسة للبرلمان العربي بالقاهرة (26–28 جوان 2025).مصادقة البرلمان على مشروع قانون للموافقة على اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية.رئيس الجمهورية قيس سعيّد يشدد على الإسراع بوضع نظام قانوني جديد يحفظ حقوق الأطباء والإطار شبه الطبي.وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي تشارك في مائدة مستديرة حول مبادرة مقايضة الديون مقابل العمل، وتؤكد انخراط تونس منذ 2023 في هذه المبادرة بالتعاون مع الإسكوا.رئيس الجمهورية يسدي تعليماته بإعادة هيكلة مؤسسات عمومية تستنزف المال العام، مع عدم التردد في محاسبة المقصرين.إدراج مهنة الصحفي ضمن المنصة الإلكترونية للسجل الوطني للمبادر الذاتي، بما يتيح للصحفيين المستقلين الانخراط في هذا النظام لمدة أربع سنوات.استطلاع للبنك الأوروبي للاستثمار: 60% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتبر المنافسة المتنامية أكبر عائق أمام التصدير، ونحو نصفها يشتكي من نقص التمويل.اتفاق بين المنظمة التونسية للأطباء الشبان ووزارة الصحة يقضي باستئناف العمل بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.تونس تحرز المركز الأول في المسابقة الإسكندنافية الدولية لزيت الزيتون في نسختها الرابعة.تمويل قطاع النقل لا يتجاوز 3.1% من إجمالي القروض البنكية، وفق بيانات البنك المركزي التونسي.رئيس الجمهورية يؤكد أن الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية ودفع الاستثمار ومكافحة الفساد.بكالوريا 2025:نسبة النجاح في دورة المراقبة 48.83%، والنسبة العامة 52.59%.إدانة الإعلامي محمد بوغلاب بسنتين سجنا في القضية المرفوعة ضده.ارتفاع العجز التجاري بنسبة 23.5% خلال النصف الأول من 2025، ليبلغ 9.9 مليار دينار.البنك الإفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9% في 2025 و2.3% في 2026.تسجيل فائض في الميزان التجاري الغذائي بقيمة 824.1 مليون دينار إلى موفى جوان 2025.فوز عدنان العلوش بمقعد مجلس نواب الشعب بدائرة بنزرت الشمالية في الانتخابات التشريعية الجزئية.زيارة عمل لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس، مع تأكيد الموقف التونسي الرافض لأن تكون البلاد معبرا أو مستقرا للهجرة غير النظامية.تسجيل جامع الزيتونة المعمور ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي، في ختام الاجتماع العاشر للمرصد الحضري للألكسو ببيروت.مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تغطي 84% من خدمة الدين الخارجي.رئيس الجمهورية يؤكد أن إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم نابع من قناعة راسخة بأهمية جبهة التعليم في معركة التحرر الوطني.إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية ببنغازي، وإعادة فتحها رسميا في إطار تقريب الخدمات من الجالية التونسية.ارتفاع قيمة الاستثمارات المصرّح بها بنسبة 16.9% خلال النصف الأول من 2025 لتبلغ نحو 3.299 مليار دينار.رقم معاملات قطاع الاتصالات يرتفع بنسبة 2% خلال جوان 2025 ليبلغ 339.9 مليون دينار.دعوة إلى توحيد قوائم المستلزمات المدرسية لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ.وفاة الفنان والمخرج الكبير الفاضل الجزيري عن عمر ناهز 77 سنة.إصدار 8 بطاقات إيداع بالسجن في قضية التلاعب ببطاقات التوجيه الجامعي.مسيرة للحزب الدستوري الحر للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي، بالتزامن مع عيد المرأة.وزارة الدفاع تعلن انطلاق حصة التجنيد الثالثة لسنة 2025 بداية من 1 سبتمبر.تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.4% خلال النصف الأول من 2025، وتراجع البطالة إلى 15.3%.إحالة القاضي المعفى مراد المسعودي على القضاء وإيداعه السجن.تسجيل 40 براءة اختراع بمخبر هندسة النسيج بقصر هلال، من بينها ابتكارات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى تونس، مع التأكيد على ترابط مصالح الشعبين.رئيس الجمهورية يتسلّم التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2024 ويشدد على سياسة التعويل على الذات.تنظيم تجمع عمالي ومسيرة للمطالبة بإعادة فتح المفاوضات الاجتماعية.إضراب جوع تضامني مع غزة ينفذه أعضاء من حزب التيار الشعبي.وكالة التصنيف اليابانية R&I تراجع آفاق تصنيف تونس من سلبية إلى مستقرة وتبقي التصنيف عند B-.النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعلن الانضمام إلى الحملة العالمية للتضامن مع الصحافة الفلسطينية.تسلّم أوراق اعتماد مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدى تونس والجزائر وليبيا والمغرب.ترؤس تونس للوفد المشارك في الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة.مشاركة رئيس الجمهورية في افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية بالجزائر.رئيسة الحكومة تشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم وتكريم المتفوقين.إجراء الدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش–حامة الجريد–تمغزة.تونس تدين الاعتداء الصهيوني على دولة قطر وتؤكد تمسكها بالشرعية الدولية.إقرار عقد جلسات القضايا الإرهابية عن بعد خلال شهر سبتمبر.رئيس الجمهورية يؤكد أن مسار الثورة مستمر وأن تونس ماضية قدما دون رجوع.عائدات السياحة والعمل تغطي 120% من خدمة الدين الخارجي حتى 10 سبتمبر 2025.تسجيل فائض في الميزان التجاري الغذائي بقيمة 683.2 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025.مشاركة تونس في الجزء رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.مجلس وزاري يوصي بإحالة الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 على أنظار مجلس الوزراء.المعهد الوطني للإحصاء يعلن أن تعداد السكان القادم سيعتمد كليا على السجلات الإدارية.زيارة وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الجزائرية إلى الجزائر.