حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025
حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025
01 جويلية
01 جويلية
سياسي / اقتصاد / تنمية – إشبيلية
رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تؤكد أن تحقيق التنمية الوطنية مرتبط بتعميق التضامن الدولي، وذلك خلال كلمتها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية (30 جوان – 1 جويلية 2025).
وتشدد على ضرورة إعادة النظر في شروط التمويل الدولي لتتلاءم مع خصوصيات الدول النامية وتبسيط النفاذ إلى الموارد المالية.
سياسة / برلمان – القاهرة
مشاركة مجلس نواب الشعب في أشغال الجلسة العامة الخامسة للبرلمان العربي بالقاهرة (26–28 جوان 2025).
سياسة / برلمان / حماية مدنية
مصادقة البرلمان على مشروع قانون للموافقة على اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية.
سياسة / صحة
رئيس الجمهورية قيس سعيّد يشدد على الإسراع بوضع نظام قانوني جديد يحفظ حقوق الأطباء والإطار شبه الطبي.
02 جويلية
اقتصاد / ديون
وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي تشارك في مائدة مستديرة حول مبادرة مقايضة الديون مقابل العمل، وتؤكد انخراط تونس منذ 2023 في هذه المبادرة بالتعاون مع الإسكوا.
سياسة / حكومة
رئيس الجمهورية يسدي تعليماته بإعادة هيكلة مؤسسات عمومية تستنزف المال العام، مع عدم التردد في محاسبة المقصرين.
03 جويلية
إعلام / صحافة
إدراج مهنة الصحفي ضمن المنصة الإلكترونية للسجل الوطني للمبادر الذاتي، بما يتيح للصحفيين المستقلين الانخراط في هذا النظام لمدة أربع سنوات.
اقتصاد / مؤسسات
استطلاع للبنك الأوروبي للاستثمار: 60% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتبر المنافسة المتنامية أكبر عائق أمام التصدير، ونحو نصفها يشتكي من نقص التمويل.
اجتماع / صحة
اتفاق بين المنظمة التونسية للأطباء الشبان ووزارة الصحة يقضي باستئناف العمل بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.
04 جويلية
اقتصاد / زيت الزيتون
تونس تحرز المركز الأول في المسابقة الإسكندنافية الدولية لزيت الزيتون في نسختها الرابعة.
07 جويلية
اقتصاد / بنوك / نقل
تمويل قطاع النقل لا يتجاوز 3.1% من إجمالي القروض البنكية، وفق بيانات البنك المركزي التونسي.
سياسة / حكومة
رئيس الجمهورية يؤكد أن الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية ودفع الاستثمار ومكافحة الفساد.
10 جويلية
اجتماع / امتحانات
بكالوريا 2025:
نسبة النجاح في دورة المراقبة 48.83%، والنسبة العامة 52.59%.
سياسة / عدالة
إدانة الإعلامي محمد بوغلاب بسنتين سجنا في القضية المرفوعة ضده.
11 جويلية
اقتصاد / عجز تجاري
ارتفاع العجز التجاري بنسبة 23.5% خلال النصف الأول من 2025، ليبلغ 9.9 مليار دينار.
اقتصاد / نمو
البنك الإفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9% في 2025 و2.3% في 2026.
15 جويلية
اقتصاد / ميزان غذائي
تسجيل فائض في الميزان التجاري الغذائي بقيمة 824.1 مليون دينار إلى موفى جوان 2025.
20 جويلية
سياسة / انتخابات
فوز عدنان العلوش بمقعد مجلس نواب الشعب بدائرة بنزرت الشمالية في الانتخابات التشريعية الجزئية.
31 جويلية
سياسة / علاقات خارجية
زيارة عمل لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس، مع تأكيد الموقف التونسي الرافض لأن تكون البلاد معبرا أو مستقرا للهجرة غير النظامية.
أوت 202502 أوت – ثقافة / تراث عربي
تسجيل جامع الزيتونة المعمور ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي، في ختام الاجتماع العاشر للمرصد الحضري للألكسو ببيروت.
04 أوت – اقتصاد / سياحة
مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تغطي 84% من خدمة الدين الخارجي.
05 أوت – سياسة / تربية
رئيس الجمهورية يؤكد أن إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم نابع من قناعة راسخة بأهمية جبهة التعليم في معركة التحرر الوطني.
06 أوت – سياسة / قنصلية
إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية ببنغازي، وإعادة فتحها رسميا في إطار تقريب الخدمات من الجالية التونسية.
07 أوت – اقتصاد / استثمارات
ارتفاع قيمة الاستثمارات المصرّح بها بنسبة 16.9% خلال النصف الأول من 2025 لتبلغ نحو 3.299 مليار دينار.
08 أوت – اقتصاد / اتصالات
رقم معاملات قطاع الاتصالات يرتفع بنسبة 2% خلال جوان 2025 ليبلغ 339.9 مليون دينار.
10 أوت – سياسة / تربية
دعوة إلى توحيد قوائم المستلزمات المدرسية لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
11 أوت – ثقافة / وفاة
وفاة الفنان والمخرج الكبير الفاضل الجزيري عن عمر ناهز 77 سنة.
12 أوت – عدالة / جرائم إلكترونية
إصدار 8 بطاقات إيداع بالسجن في قضية التلاعب ببطاقات التوجيه الجامعي.
13 أوت – سياسة / مسيرات
مسيرة للحزب الدستوري الحر للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي، بالتزامن مع عيد المرأة.
14 أوت – سياسة / تجنيد
وزارة الدفاع تعلن انطلاق حصة التجنيد الثالثة لسنة 2025 بداية من 1 سبتمبر.
15 أوت – اقتصاد / نمو
تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.4% خلال النصف الأول من 2025، وتراجع البطالة إلى 15.3%.
16 أوت – عدالة
إحالة القاضي المعفى مراد المسعودي على القضاء وإيداعه السجن.
17 أوت – اقتصاد / نسيج
تسجيل 40 براءة اختراع بمخبر هندسة النسيج بقصر هلال، من بينها ابتكارات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
18 أوت – سياسة / علاقات خارجية
زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى تونس، مع التأكيد على ترابط مصالح الشعبين.
20 أوت – سياسة / اقتصاد
رئيس الجمهورية يتسلّم التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2024 ويشدد على سياسة التعويل على الذات.
21 أوت – اجتماعي / اتحاد الشغل
تنظيم تجمع عمالي ومسيرة للمطالبة بإعادة فتح المفاوضات الاجتماعية.
24 أوت – سياسة / تضامن
إضراب جوع تضامني مع غزة ينفذه أعضاء من حزب التيار الشعبي.
26 أوت – اقتصاد / تصنيف
وكالة التصنيف اليابانية R&I تراجع آفاق تصنيف تونس من سلبية إلى مستقرة وتبقي التصنيف عند B-.
31 أوت – إعلام / تضامن
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعلن الانضمام إلى الحملة العالمية للتضامن مع الصحافة الفلسطينية.
سبتمبر 202501 سبتمبر – سياسة / دبلوماسية
تسلّم أوراق اعتماد مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدى تونس والجزائر وليبيا والمغرب.
03 سبتمبر – سياسة / جامعة عربية
ترؤس تونس للوفد المشارك في الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة.
04 سبتمبر – سياسة / تجارة بينية
مشاركة رئيس الجمهورية في افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية بالجزائر.
05 سبتمبر – سياسة / حكومة
رئيسة الحكومة تشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم وتكريم المتفوقين.
07 سبتمبر – سياسة / انتخابات
إجراء الدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش–حامة الجريد–تمغزة.
10 سبتمبر – سياسة / إدانة
تونس تدين الاعتداء الصهيوني على دولة قطر وتؤكد تمسكها بالشرعية الدولية.
11 سبتمبر – سياسة / عدالة
إقرار عقد جلسات القضايا الإرهابية عن بعد خلال شهر سبتمبر.
13 سبتمبر – سياسة / مجلس الوزراء
رئيس الجمهورية يؤكد أن مسار الثورة مستمر وأن تونس ماضية قدما دون رجوع.
15 سبتمبر – اقتصاد / سياحة
عائدات السياحة والعمل تغطي 120% من خدمة الدين الخارجي حتى 10 سبتمبر 2025.
18 سبتمبر – اقتصاد / غذاء
تسجيل فائض في الميزان التجاري الغذائي بقيمة 683.2 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025.
21 سبتمبر – سياسة / أمم متحدة
مشاركة تونس في الجزء رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
25 سبتمبر – سياسة / قانون المالية
مجلس وزاري يوصي بإحالة الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 على أنظار مجلس الوزراء.
29 سبتمبر – مجتمع / إحصاء
المعهد الوطني للإحصاء يعلن أن تعداد السكان القادم سيعتمد كليا على السجلات الإدارية.
30 سبتمبر – سياسة / برلمان
زيارة وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الجزائرية إلى الجزائر.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320947