تونس - الصين: 39 طالبا وطالبة يحصلون على "منحة السفير" في معهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج

انتظم، أمس الجمعة بتونس، حفل توزيع جوائز "منحة السفير" الثاني في معهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج، والذي تحصل خلاله 39 تلميذا وتلميذة تونسيين من مختلف المراحل الدراسية.



وحصل 3 اساتذة من المدارس الثانوية على جوائز "المعلم المتميز"، وحصل استاذ واحد على جائزة "المساهمة الخاصة"، وفق بلاغ نشر على صفحة سفارة الصين بتونس على "فايسبوك"، امس الجمعة.



وتميز الحفل بحضور سفير الصين بتونس، وان لي، ومدير مساعد إدارة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بوزارة التربية، نوفل العياشي، ومديرة مساعدة إدارة تعليم اللغات الأجنبية بوزارة التربية،خديجة الفوراتي، ومدير المعهد العالي للغات بجامعة قرطاج، هشام المسعودي، والمديرة الصينية لمعهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج، وو يانغ، وما يقرب من 100 معلم وطالب من 18 مدرسة ثانوية في 5 ولايات تونسية تُقدم دورات في اللغة الصينية.وافادت منسقة اساتذة اللغة الصينية في المعاهد التونسي، واحدى الفائزات، احلام بن سوسية، ان عدد الدارسين للغة الصينية في المدارس الثانوية مر من 683 السنة المنقضية الى زهاء 800 سنة 2025، وهو ما يعكس اهتمام الشباب التونسي المتنامي باللغة الصينية، وفق ما اوردته وكالة الانباء الصينية "شينخوا"، امس الجمعة.يذكر انه تم يوم 10 افريل 2019 تدشين أول معهد كونفوشيوس بتونس الذي تم احداثه بالمعهد العالي للغات بتونس، جامعة قرطاج.ومعاهد كونفوشيوس هي شبكة من المراكز الثقافية أنشأتها الصين سنة 2004 لتعميم اللغة الصينية ونشر الثقافة الصينية. وهي مؤسسات غير ربحية للتعليم والتبادل الثقافي يتم إحداثها بالاخص صلب مؤسسات جامعية مختصة في اللغات والإنسانيات. ويوجد اكثر من 400 معهد كونفوشيوس في العالم بأكثر من 100 دولة.