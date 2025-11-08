Babnet   Latest update 20:12 Tunis

كأس العالم للمبارزة بسلاح السابر: التونسي فارس الفرجاني يحرز الميدالية الفضية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690f87a4687143.76992548_hlfnpjqkmogei.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 08 Novembre 2025 - 19:09
      
فاز المبارز التونسي فارس الفرجاني بالميدالية الفضية ضمن فعاليات كأس العالم لسلاح السابر المقامة بالعاصمة الجزائرية، اثر هزيمته اليوم السبت خلال الدور النهائي أمام الامريكي هيثكوك كولين بنتيجة12-15

وفي طريقه نحو الميدالية الفضية، أزاح الفرجاني كلا من الايراني نيما زهادي خلال الدور 32 بنتيجة 15-1، والامريكي كيلهان جيدن خلال الدور السادس عشر بنتيجة 15-8 والياباني ريكيتايك يوتو خلال الدور ثمن النهائي بنتيجة 15-9.



وفي ربع نهائي المسابقة تفوق فارس الفرجاني على الفرنسي بيانفيتي ماكسيم بفارق نقطتين (15-13) قبل ان يتغلب على الكوري اوه سانغوك بفارق نقطة وحيدة في مواجهة نصف النهائي.
وتتواصل مغامرة تونس في كاس العالم للمبارزة بسلاح السابر من خلال منافسات الفرق رجال، حيث يقود فارس الفرجاني الفريق المتألف كذلك من أحمد الفرجاني وامان الله الهميسي ومحمد عزيز الكواش.
وتنطلق مسابقة الفرق غدا الاحد بمواجهة منتخب هونغ كونغ خلال الدور السادس عشر، وفي صورة التأهل، سيكون المنتخب التونسي على موعد مع نظيره الامريكي في ثمن نهائي المسابقة.


*.*.*