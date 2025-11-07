Babnet   Latest update 19:14 Tunis

انطلاق أشغال مؤتمر "فريتاك" حول تثمين دراسات البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة في مجالات الماء والطاقة والصناعات الغذائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690e371a62f8e1.37745559_hqkejnipglomf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 19:14 قراءة: 1 د, 46 ث
      
انطلقت اليوم الجمعة بمدينة الحمامات أشغال مؤتمر "فريتاك" في دورته الأولى، حول تثمين دراسات البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة في مجالات الماء والطاقة والصناعات الغذائية، وذلك بمشاركة ممثلين عن مخابر ومؤسسات بحث علمي وخبراء من تونس والجزائر.

ويُمثّل هذا المؤتمر، الذي يتواصل على مدى يومين، فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والتجارب في هذه المجالات، ومواكبة آخر الابتكارات التكنولوجية، فضلا عن فتح آفاق جديدة للشراكة بين هياكل الدولة ومؤسسات القطاعين العام والخاص.



وأكد المدير العام لمركز بحوث وتكنولوجيات المياه التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حكيم القبطني، أهمية الاطلاع على التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات القابلة للتنفيذ في المجالين الفلاحي والصناعي، باعتبار أن الأمن الغذائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمنين المائي والطاقي. وأبرز أن تفعيل الاستراتيجيات الوطنية في المجالين، على غرار "استراتيجية ماء 2050" و"استراتيجية الطاقة البديلة"، يستوجب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشدد القبطني على أهمية استغلال مخرجات البحث العلمي على أرض الواقع، خاصة في ظل انطلاق تونس في تنفيذ الخطوات الأولى للتكيف مع التغيرات المناخية في المجال الفلاحي، عبر تبني أساليب الفلاحة الذكية واستعمال الطاقة الشمسية. كما اعتبر أن التوجه نحو الطاقات البديلة، وخاصة طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، أصبح ضرورة حتمية.

وفي ما يتعلق بقطاع المياه، أوضح أن سنة 2024 كانت سنة مفصلية بدخول محطّتي صفاقس وقابس لتحلية المياه حيّز الاستغلال، مؤكداً أهمية تبادل التجارب مع بلدان الجوار، ولا سيّما الجزائر التي راكمت تجربة رائدة في مجال تحلية مياه البحر. ودعا في هذا الإطار إلى تجديد مقاربات التحسيس والتوعية للحفاظ على الموارد المائية.

كما تطرّق إلى إشكالية تبخّر مياه السدود الناتجة عن التغيّرات المناخية، مبرزاً ضرورة إحداث سدود باطنية تحت الأرض على غرار التجربة اليابانية، لافتاً إلى أنه تمّ الاتفاق بين الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة ومركز بحوث وتكنولوجيات المياه على إنشاء 105 سدود باطنية جديدة في إطار مخطط "ماء 2025".

ومن جانبها، أكدت الأستاذة المحاضرة في حماية النباتات بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بسيدي ثابت، مريم مساعد قرفالي، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البحث العلمي، بهدف تثمين الدراسات والأبحاث التطبيقية وتجاوز الصعوبات التي تعيق استغلال نتائجها عملياً.

ويتضمّن برنامج المؤتمر عدداً من المداخلات والندوات التي تتمحور أساساً حول عرض أبرز الدراسات في مجالات الطاقة والمياه والصناعات الغذائية، إلى جانب ورشات عمل حول الاقتصاد الأخضر والقوانين البيئية وآفاق التعاون التونسي الجزائري.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318092


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 07 نوفمبر 2025 | 16 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:19
14:56
12:10
06:49
05:20
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet23°
19° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
25°-12
21°-14
22°-17
22°-14
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
Mosaique FM IFM Express FM zitouna FM Diwan FM RTCI FM babnet Radio Culturelle Radio Coran radiowataniya FM Coran Jazz Blues Classic