بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: اتحاد النقل الصفاقسي يفوز على فتح حمام الأغزاز 3-1

Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 18:47
      
فاز اتحاد النقل الصفاقسي على ضيفه فتح حمام الأغزاز بنتيجة 3-1، في اللقاء المتقدّم الذي دار اليوم الجمعة لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة.

وجاءت تفاصيل الأشواط كالتالي: 25-17، 25-16، 20-25، 25-20.



وفي ما يلي بقية برنامج مباريات الجولة والترتيب المؤقت في المجموعتين:

المجموعة الأولى

السبت 8 نوفمبر 2025

* قاعة الزواوي: الترجي الرياضي / الزيتونة الرياضية (18:00)
* قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد: سعيدية سيدي بوسعيد / مولدية بوسالم (16:00)
* قاعة عيسى بن نصر قليبية: النادي الأولمبي القليبي / مستقبل المرسى (16:00)

الترتيب:

| الفريق | ن | ل |
| ------------------ | - | - |
| الترجي الرياضي | 9 | 3 |
| مولدية بوسالم | 6 | 3 |
| الأولمبي القليبي | 3 | 2 |
| مستقبل المرسى | 3 | 3 |
| سعيدية سيدي بوسعيد | 3 | 2 |
| الزيتونة الرياضية | 0 | 3 |

المجموعة الثانية

الجمعة 7 نوفمبر 2025

* اتحاد النقل الصفاقسي / فتح حمام الأغزاز: 3-1

السبت 8 نوفمبر 2025

* قاعة غلالة: نادي حمام الأنف / النادي الصفاقسي (16:00)

الأحد 9 نوفمبر 2025

* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس: جمعية اتصالات صفاقس / النجم الساحلي (14:00)

الترتيب:

| الفريق | ن | ل |
| -------------------- | - | - |
| النجم الساحلي | 9 | 3 |
| اتحاد النقل الصفاقسي | 9 | 4 |
| النادي الصفاقسي | 6 | 3 |
| نادي حمام الأنف | 3 | 3 |
| فتح حمام الأغزاز | 0 | 3 |
| اتصالات صفاقس | 0 | 2 |


