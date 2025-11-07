بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: اتحاد النقل الصفاقسي يفوز على فتح حمام الأغزاز 3-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

فاز اتحاد النقل الصفاقسي على ضيفه فتح حمام الأغزاز بنتيجة 3-1، في اللقاء المتقدّم الذي دار اليوم الجمعة لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة.



وجاءت تفاصيل الأشواط كالتالي: 25-17، 25-16، 20-25، 25-20.









وفي ما يلي بقية برنامج مباريات الجولة والترتيب المؤقت في المجموعتين:



المجموعة الأولى

السبت 8 نوفمبر 2025



* قاعة الزواوي: الترجي الرياضي / الزيتونة الرياضية (18:00)

* قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد: سعيدية سيدي بوسعيد / مولدية بوسالم (16:00)

* قاعة عيسى بن نصر قليبية: النادي الأولمبي القليبي / مستقبل المرسى (16:00)



الترتيب:



| الفريق | ن | ل |

| ------------------ | - | - |

| الترجي الرياضي | 9 | 3 |

| مولدية بوسالم | 6 | 3 |

| الأولمبي القليبي | 3 | 2 |

| مستقبل المرسى | 3 | 3 |

| سعيدية سيدي بوسعيد | 3 | 2 |

| الزيتونة الرياضية | 0 | 3 |



المجموعة الثانية

الجمعة 7 نوفمبر 2025



* اتحاد النقل الصفاقسي / فتح حمام الأغزاز: 3-1



السبت 8 نوفمبر 2025



* قاعة غلالة: نادي حمام الأنف / النادي الصفاقسي (16:00)



الأحد 9 نوفمبر 2025



* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس: جمعية اتصالات صفاقس / النجم الساحلي (14:00)



الترتيب:



| الفريق | ن | ل |

| -------------------- | - | - |

| النجم الساحلي | 9 | 3 |

| اتحاد النقل الصفاقسي | 9 | 4 |

| النادي الصفاقسي | 6 | 3 |

| نادي حمام الأنف | 3 | 3 |

| فتح حمام الأغزاز | 0 | 3 |

