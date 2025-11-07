الرياض: المورالي يزور الوفد التونسي المشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690e1b24885080.07453268_qgpnlmehfijok.jpg width=100 align=left border=0>

أسدى وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي خلال الزيارة التي أداها اليوم الجمعة إلى مقر إقامة الوفد التونسي المشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالعاصمة السعودية الرياض تشجيعاته للعناصر الوطنية متمنيا لها النجاح والتألق من أجل حصد أكبر عدد من التتويجات وتشريف الراية الوطنية ورفعها عاليا.

وأدى الوزير تزامنا مع تواجده بالسعودية لحضور حفل افتتاح منافسات الدورة السادسة للالعاب زيارة رفقة الوفد المرافق له الى مقر اقامة البعثة التونسية للاطمئنان على ظروف الاقامة وتحضيرات الرياضيين المشاركين.

ويشارك في هذه الدورة التي تقام من 7 الى 21 نوفمبر الجاري نحو 3500 رياضي ورياضية يمثّلون 57 دولة عضو بمنظمة التعاون الإسلامي ومنخرطة بالاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي يتنافسون في 24 رياضة مختلفة.





وتشارك تونس ب41 رياضيا يتوزعون على 13 اختصاصا.