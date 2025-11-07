Babnet   Latest update 17:45 Tunis

الرياض: المورالي يزور الوفد التونسي المشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690e1b24885080.07453268_qgpnlmehfijok.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 17:14 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أسدى وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي خلال الزيارة التي أداها اليوم الجمعة إلى مقر إقامة الوفد التونسي المشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالعاصمة السعودية الرياض تشجيعاته للعناصر الوطنية متمنيا لها النجاح والتألق من أجل حصد أكبر عدد من التتويجات وتشريف الراية الوطنية ورفعها عاليا.
وأدى الوزير تزامنا مع تواجده بالسعودية لحضور حفل افتتاح منافسات الدورة السادسة للالعاب زيارة رفقة الوفد المرافق له الى مقر اقامة البعثة التونسية للاطمئنان على ظروف الاقامة وتحضيرات الرياضيين المشاركين.
ويشارك في هذه الدورة التي تقام من 7 الى 21 نوفمبر الجاري نحو 3500 رياضي ورياضية يمثّلون 57 دولة عضو بمنظمة التعاون الإسلامي ومنخرطة بالاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي يتنافسون في 24 رياضة مختلفة.

وتشارك تونس ب41 رياضيا يتوزعون على 13 اختصاصا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318085


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 07 نوفمبر 2025 | 16 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:19
14:56
12:10
06:49
05:20
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet23°
20° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
25°-12
21°-14
22°-17
22°-14
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
Mosaique FM IFM Express FM zitouna FM Diwan FM RTCI FM babnet Radio Culturelle Radio Coran radiowataniya FM Coran Jazz Blues Classic