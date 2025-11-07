Babnet   Latest update 17:45 Tunis

رئيس جمعية جراحة الصدر: تونس ستنطلق قريبا في إجراء تجارب نموذجية للجراحة الروبوتية في عدة اختصاصات من بينها جراحة الصدر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690e19ca799761.13679726_hpefjoknimqlg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 17:09 قراءة: 1 د, 46 ث
      
أفاد رئيس الجمعية التونسية لجراحة الصدر ورئيس المؤتمر العربي الأول لجراحة الصدر بتونس، عبد السلام هنتاتي، اليوم الجمعة، أن تونس اقتنت مؤخرا "روبوت" موجود حاليا بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بتونس، وسينطلق قريبا في إجراء تجارب نموذجية لعدة عمليات من بينها جراحة الصدر.



وبين عبد السلام هنتاتي خلال اليوم الثاني من انعقاد المؤتمر العربي الأول لجراحة الصدر والمؤتمر الرابع لجراحة الصدر بتونس الذي يتواصل من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، أن تونس في طور الخطوات التحضيرية الأخيرة للقيام بعملية زراعة رئة في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس من المنتظر ان تجرى خلال اواخر السنة الجارية أو أول السنة المقبلة حسب تقديره.

من جهته، أكد الرئيس المدير العام للصحة بوزارة الصحة، وليد نعيجة، في افتتاح اليوم الثاني من المؤتمر، أن تونس تولي اهتماما خاصا لاختصاص جراحة الصدر وتعمل على مزيد دعمه، حيث أحدثت وزارة الصحة قسمين جديدين لجراحة الصدر في كل من المستشفى الجامعي شارل نيكول والمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.
وأضاف مدير عام الصحة في هذا الصدد أن الوزارة انطلقت فعليا، في إطار مواكبة التطورات الحديثة والتقدم التكنولوجي في المجال الصحي، في تنفيذ برنامج وطني في جراحة الروبوتيك لافتا الى ان تونس تُعد من أولى الدول العربية التي أولت جراحة الصدر مكانة هامة وأحدثت اختصاص جراحة الصدر منذ سنة 1951، وكانت المرأة التونسية رائدة في هذا المجال، حيث كانت حبيبة الجيلاني أول إمرأة عربية متخصصة في جراحة الصدر.
واعتبر أن هذا الاختصاص ساهم على مدى عقود في إشعاع تونس دوليا واقليميا، مؤكدا أن هذا المؤتمر هو أكبر دليل على الثقة التي يحظى بها أطباء تونس عموما والمختصون بجراحة الصدر خصوصا من الدول العربية.
ويُسلّط هذا الحدث، الذي يحضره ممثلو أكثر من 18 دولة عربية و9 دول أجنبية، ويضم أكثر من 60 محاضرة و180 ورقة بحثية، الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن سرطان الرئة، إضافة إلى تطوير آليات الاستشفاء المنزلي بعد العمليات الجراحية، عبر تتبّع حالة المرضى عن بُعد وعلى الأمراض الجرثومية والوبائية التي تصيب الرئة في العالم العربي، مثل داء السل والكيس المائي.
كما يهدف هذا المؤتمر، الذي يُنتظم برعاية الجمعية الأوروبية لجراحة الصدر والجمعية العالمية لدراسة سرطان الرئة، إلى تكريم جراحة الصدر الفلسطينية من خلال تنظيم محاضرات مباشرة من قطاع غزة ورام الله، تتناول موضوع جراحة الصدر في زمن الحروب.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318082


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 07 نوفمبر 2025 | 16 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:19
14:56
12:10
06:49
05:20
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet23°
20° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
25°-12
21°-14
22°-17
22°-14
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
Mosaique FM IFM Express FM zitouna FM Diwan FM RTCI FM babnet Radio Culturelle Radio Coran radiowataniya FM Coran Jazz Blues Classic