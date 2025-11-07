Babnet   Latest update 19:14 Tunis

قابس: تقدم أشغال بناء قوسي مدخل سوق الحناء بجارة بنسبة 40 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 18:09
      
تتواصل، بنسق حثيث، أشغال بناء قوسي مدخل سوق الحناء بجارة وسط مدينة قابس، حيث بلغت نسبة تقدمها حوالي 40 بالمائة، ومن المنتظر استكمالها خلال شهر جانفي القادم (انطلقت في شهر أوت الفارط).

وبيّن الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية قابس، محمد الشريف الطاهر، في تصريح سابق لصحفي "وات"، أن التصميم المعماري الذي اعتمدته البلدية في انجاز هذا المشروع، الذي تفوق كلفته 400 ألف دينار، مستوحى من الطابع القديم للمدينة العتيقة مع دمج بعض التفاصيل الزخرفية الحديثة، والأخذ بعين الاعتبار لوظيفية القوس من حيث مرور شاحنات الحماية المدنية عند الضرورة.



ويعدّ سوق الحناء بقابس من أهم المواقع التاريخية بالجهة وأحد المحطات السياحية المتميزة فيها، لما يعرض فيها من منتوجات تقليدية اشتهرت بها الجهة ومرتبطة في جانب كبير منها بالواحة ومن بينها صناعة السعف والحناء والملوخية والبخور .
 يذكر أن سوق جارة للحناء بقابس قد تعرضت الى حريقين متتاليين أولها يوم 02  ماي 2022 وأتي على عدد هام من المتاجر الموجودة بمدخل السوق واستوجب بحكم الأضرار الجسيمة التي تسبب فيها ازالة القوسين الموجودين بالمدخل. 


