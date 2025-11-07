مشاركة تونسية في الدورة العاشرة لمعرض منتوجات الحلال في تركيا من 26الى 29 نوفمبر 2025

من المنتظر أن تشارك تونس، من خلال وفد اقتصادي تشرف عليه غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، في الدورة العاشرة لمعرض "منتوجات الحلال" (halal expo Istanbul )" التي ستنعقد من 26 إلى 29 نوفمبر 2025 بمركز المعارض بإسطنبول (تركيا).



وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية التونسية – التركية وتدعيم فرص التعاون والشراكة بين رجال الأعمال في البلدين، خاصة في القطاعات ذات الصلة بالمنتجات والخدمات الحلال.



وتدعو غرفة التجارة والصناعة بصفاقس كافة المؤسسات التونسية الراغبة في استكشاف فرص جديدة للتصدير وبناء شراكات دولية إلى المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الهام، مع إمكانية عرض منتجاتها وموادها الترويجية ضمن الفضاء المخصص للجناح التونسيكما دعت المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة التسجيل قبل يوم 15 نوفمبر 2025 عبر المنصات الرسمية للغرفة.وتقام هذه الدورة تحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية وفي إطار القمة العالمية للحلال، كما تشهد شراكة استراتيجية مع عدد من المؤسسات الإفريقية، على غرار منصة "Go Africa Export Fair"، من أجل دعم المبادلات التجارية وتعزيز الحضور الإفريقي في السوق التركية.ووفقًا للبيانات الصادرة عن منظمي المعرض، فقد سجلت دورة سنة 2024 مشاركة أكثر من 80 بلدًا، واستقطبت نحو 30 ألف زائر من رجال أعمال ومستثمرين، إضافة إلى حضور واسع لمؤسسات ناشطة في مجالات الصناعات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والدواء، والتغليف، والنسيج، والتمويل، والسياحة.