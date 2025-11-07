Babnet   Latest update 23:20 Tunis

نواب مجلس الجهات والأقاليم يطالبون بإدراج مهمته ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690e6d06639d60.23284305_lohmjipqknfeg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 23:04 قراءة: 1 د, 19 ث
      
عبّر عدد من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن استيائهم من غياب المهمة الخاصة بالمجلس في القانون الأساسي لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، داعين إلى تدارك هذا النقص وتنقيح المشروع قبل المصادقة عليه.

وأكد النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة مساء اليوم الجمعة والمخصصة لمناقشة مهمة مجلس الجهات والأقاليم، أن هذه المؤسسة تمثل ركيزة أساسية في البناء القاعدي الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهي مؤسسة سيادية مكتملة الأركان تمارس صلاحياتها التنموية والرقابية على غرار الغرفة التشريعية الأولى، معتبرين أنه من غير المنطقي عدم التنصيص على مهمتها الخاصة ضمن مشروع الميزانية.



نقص الإمكانيات والمستشارين

وأشار عدد من النواب إلى أن المجلس يفتقر إلى التجهيزات والمستشارين ويعمل في ظروف غير ملائمة لا تواكب متطلبات العمل النيابي، منتقدين في المقابل خضوع ميزانية المجلس لرقابة مراقب المصاريف العمومية.
وطالب المتدخلون بتوفير مستشارين ذوي كفاءة اقتصادية وسياسية لدعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم الرقابية والتنموية.

خطط رقمية واتصالية جديدة

وفي رده على تساؤلات النواب، أوضح عصام الأحمر، المساعد المكلّف بالتصرّف العام، أن المجلس بصدد إعداد منظومة معلوماتية شاملة تجمع المجالس المحلية والإقليمية ومجلس الجهات والأقاليم، بهدف تحسين التنسيق والتواصل بين مختلف هذه الهياكل.

وأشار إلى أن مصلحة الإعلام والاتصال بالمجلس تعمل حاليًا بإمكانيات محدودة، وأنه سيتم انتداب أعوان جدد لتعزيزها حتى تضطلع بدورها الاتصالي والإشعاعي بفعالية. كما كشف عن خطة للتعاون مع الإذاعة الوطنية لإطلاق إذاعة برلمانية خاصة بالمجلس.

وأكد الأحمر أن المجلس سينهي إجراءات المناظرات الخاصة بالانتدابات قبل موفى السنة الجارية، تمهيدًا لتدعيم مختلف مصالحه البشرية واللوجستية.

استئناف الأشغال

تُستأنف أشغال الجلسة العامة المشتركة صباح يوم السبت بمجلس نواب الشعب، لمناقشة مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318102


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 08 نوفمبر 2025 | 17 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:19
14:56
12:10
06:49
05:20
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet23°
18° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
25°-15
21°-14
23°-17
22°-14
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*