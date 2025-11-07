Babnet   Latest update 17:45 Tunis

توزر: توفير خدمات طبية في طب الأسنان على مدى أربعة أيام لفائدة سكان معتمدية تمغزة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d8ba644e8070.85548216_pqljhoemkngif.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 17:45
      
انطلق اليوم الجمعة، توفير خدمات طبية في اختصاص طب الأسنان بالمستشفى المحلي بتمغزة، لفائدة سكان هذه المعتمدية الحدودية، تنظمها على مدى أربعة أيام جمعية "س. و. س إيطاليا أطباء متطوعون" بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بتوزر.
وبين المدير الجهوي للصحة عبد الرزاق اللموشي، أنه تم تنظيم قافلة متعددة الاختصاصات بيوم واحد في مجموعة من الاختصاصات وطيلة أربعة أيام، بالنسبة لطب الأسنان التي يؤمنها أطباء ايطاليون.
وتم تدعيم القافلة باختصاصات طبية تهم طب الأطفال وطب العيون وأمراض المعدة فضلا عن تقصي السكري وضغط الدم، وذلك عن طريق الإدارة الجهوية للصحة بتوزر بواسطة الأطباء الموجودين خاصة بالمستشفى الجهوي الهادي جاء بالله بتوزر.

وشهدت هذه الخدمات اقبالا كبيرا من سكان معتمدية تمغزة، وفق المدير الجهوية للصحة، حيث شهدت عمليات تقصي مرض السكري وضغط الدم اقبال 51 شخصا، وتوافد 68 شخصا على عيادات طب الأسنان، و25 شخصا على عيادات طب الأطفال و96 شخصا بالنسبة لطب العيون و34 مستفيدا من خدمات عيادات طب المعدة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318079


الجمعة 07 نوفمبر 2025 | 16 جمادى الأول 1447
