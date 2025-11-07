البطولة العربية للاندية لكرة اليد للسيدات: نادي الرياضة النسائية بالمكنين الى الدور النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690e14b70ddb04.54986928_mnolfkejpiqgh.jpg width=100 align=left border=0>

بلغ نادي الرياضة النسائية بالمكنين الدور النهائي للنسخة السابعة للبطولة العربية للاندية لكرة اليد للسيدات التي تحتضنها مدينة الحمامات الى غاية 9 نوفمبر الجاري اثر فوزه على الجمعية النسائية بلساحل بنتيجة 26-25 في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة لحساب الدور نصف النهائي.

وسيلاقي نادي الرياضة النسائية بالمكنين في المباراة النهائية الفائز من الدور نصف النهائي الثاني الذي يجمع لاحقا بين النادي الافريقي والجمعية النسائية بالحمامات.