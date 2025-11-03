بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: برنامج الجولة الثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثالثة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، المقرّرة يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025:



المجموعة الأولى





قاعة الزواوي – الساعة 18:00



الترجي الرياضي النادي الأولمبي القليبي



قاعة المشاتل – الساعة 18:00

الزيتونة الرياضية سعيدية سيدي بوسعيد



قاعة بوسالم – الساعة 18:00

مولدية بوسالم مستقبل المرسى



الترتيب:



| الفريق | ن | ل |

| ------------------ | - | - |

| الترجي الرياضي | 6 | 2 |

| مولدية بوسالم | 3 | 2 |

| الأولمبي القليبي | 3 | 1 |

| مستقبل المرسى | 3 | 2 |

| سعيدية سيدي بوسعيد | 0 | 1 |

| الزيتونة الرياضية | 0 | 2 |



المجموعة الثانية

قاعة العوينات – سوسة – الساعة 18:00

النجم الساحلي نادي حمام الأنف



قاعة الرائد البجاوي – صفاقس – الساعة 15:00

جمعية اتصالات صفاقس اتحاد النقل الصفاقسي



قاعة الرائد البجاوي – صفاقس – الساعة 17:00

النادي الصفاقسي فتح حمام الأغزاز



الترتيب:



| الفريق | ن | ل |

| -------------------- | - | - |

| النجم الساحلي | 6 | 2 |

| اتحاد النقل الصفاقسي | 3 | 2 |

| النادي الصفاقسي | 3 | 2 |

| نادي حمام الأنف | 3 | 2 |

| فتح حمام الأغزاز | 0 | 1 |

| اتصالات صفاقس | 0 | 1 |

– الساعة 18:00– الساعة 18:00– الساعة 18:00| الفريق | ن | ل || ------------------ | - | - || الترجي الرياضي | 6 | 2 || مولدية بوسالم | 3 | 2 || الأولمبي القليبي | 3 | 1 || مستقبل المرسى | 3 | 2 || سعيدية سيدي بوسعيد | 0 | 1 || الزيتونة الرياضية | 0 | 2 |– الساعة 18:00– الساعة 15:00– الساعة 17:00| الفريق | ن | ل || -------------------- | - | - || النجم الساحلي | 6 | 2 || اتحاد النقل الصفاقسي | 3 | 2 || النادي الصفاقسي | 3 | 2 || نادي حمام الأنف | 3 | 2 || فتح حمام الأغزاز | 0 | 1 || اتصالات صفاقس | 0 | 1 |