بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: برنامج الجولة الثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 13:43 قراءة: 1 د, 12 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثالثة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، المقرّرة يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025:

المجموعة الأولى


 قاعة الزواوي – الساعة 18:00

الترجي الرياضي النادي الأولمبي القليبي

قاعة المشاتل – الساعة 18:00
الزيتونة الرياضية سعيدية سيدي بوسعيد

قاعة بوسالم – الساعة 18:00
مولدية بوسالم مستقبل المرسى

الترتيب:

| الفريق | ن | ل |
| ------------------ | - | - |
| الترجي الرياضي | 6 | 2 |
| مولدية بوسالم | 3 | 2 |
| الأولمبي القليبي | 3 | 1 |
| مستقبل المرسى | 3 | 2 |
| سعيدية سيدي بوسعيد | 0 | 1 |
| الزيتونة الرياضية | 0 | 2 |

المجموعة الثانية

قاعة العوينات – سوسة – الساعة 18:00
النجم الساحلي نادي حمام الأنف

قاعة الرائد البجاوي – صفاقس – الساعة 15:00
جمعية اتصالات صفاقس اتحاد النقل الصفاقسي

قاعة الرائد البجاوي – صفاقس – الساعة 17:00
النادي الصفاقسي فتح حمام الأغزاز

الترتيب:

| الفريق | ن | ل |
| -------------------- | - | - |
| النجم الساحلي | 6 | 2 |
| اتحاد النقل الصفاقسي | 3 | 2 |
| النادي الصفاقسي | 3 | 2 |
| نادي حمام الأنف | 3 | 2 |
| فتح حمام الأغزاز | 0 | 1 |
| اتصالات صفاقس | 0 | 1 |


