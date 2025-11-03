بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: برنامج الجولة الثالثة
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثالثة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، المقرّرة يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025:
المجموعة الأولى
المجموعة الأولى
قاعة الزواوي – الساعة 18:00
الترجي الرياضي النادي الأولمبي القليبي
قاعة المشاتل – الساعة 18:00
الزيتونة الرياضية سعيدية سيدي بوسعيد
قاعة بوسالم – الساعة 18:00
مولدية بوسالم مستقبل المرسى
الترتيب:
| الفريق | ن | ل |
| ------------------ | - | - |
| الترجي الرياضي | 6 | 2 |
| مولدية بوسالم | 3 | 2 |
| الأولمبي القليبي | 3 | 1 |
| مستقبل المرسى | 3 | 2 |
| سعيدية سيدي بوسعيد | 0 | 1 |
| الزيتونة الرياضية | 0 | 2 |
المجموعة الثانية قاعة العوينات – سوسة – الساعة 18:00
النجم الساحلي نادي حمام الأنف
قاعة الرائد البجاوي – صفاقس – الساعة 15:00
جمعية اتصالات صفاقس اتحاد النقل الصفاقسي
قاعة الرائد البجاوي – صفاقس – الساعة 17:00
النادي الصفاقسي فتح حمام الأغزاز
الترتيب:
| الفريق | ن | ل |
| -------------------- | - | - |
| النجم الساحلي | 6 | 2 |
| اتحاد النقل الصفاقسي | 3 | 2 |
| النادي الصفاقسي | 3 | 2 |
| نادي حمام الأنف | 3 | 2 |
| فتح حمام الأغزاز | 0 | 1 |
| اتصالات صفاقس | 0 | 1 |
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317786