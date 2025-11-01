مشروع الميزان الاقتصادي 2026 يهدف إلى بناء اقتصاد قوي من خلال تعبئة الطاقات وتحقيق التوازن بين النمو والاحتياجات الاجتماعية (وزير الاقتصاد)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يهدف إلى بناء اقتصاد قوي يقوم على تعبئة الطاقات وتحقيق التوازن بين النمو والاحتياجات الاجتماعية، تماشيًا مع التوجهات الرئاسية الرامية إلى تثبيت الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مستوى عيش الفئات الضعيفة.



وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة بين لجنتي المالية بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن المشروع يمثل نقطة الانطلاق لتنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، الذي يرتكز على تعزيز السيادة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين الجهات.



تحسن في مؤشرات الاقتصاد رغم التحديات



ملاحظات النواب وانتقاداتهم



توضيحات الوزير وردّه على المداخلات



وأضاف أن مشروع الميزان الاقتصادي يهدف إلى تحقيقمقابل 2.6% سنة 2025، بالاعتماد على استمرار التعافي الاقتصادي وتثبيت الاستقرار الكلي، مع توقع تحسن الإنتاج الفلاحي وزيادة إنتاج الفسفاط والمحروقات واستقطابوأشار إلى أن المشروع يخطط لرفع، والتحكم في، عبر استراتيجية تقوم على خمسة محاور رئيسية:1.2.3.4.5.بيّن وزير الاقتصاد أن سنة 2025 شهدترغم استمرار حالة، إذ ارتفع النمو إلى، وانخفضت، كما تراجعفي سبتمبر الماضي.وشهدت القطاعات الإنتاجية، خصوصًا، نتائج إيجابية انعكست علىوتقليص، رغم استمرار التحديات المتمثلة فيخلال النقاش، أثار النواب عدة ملاحظات تتعلق بـ، داعين إلىوتطوير آليات التمويل. وأشاروا إلى، معتبرين أنوطالب النواب بوضع، إلى جانب إصلاح الإطار القانوني وتبسيط الإجراءات الإدارية لتحسين مناخ الأعمال. كما شددوا علىمثل الفسفاط والطاقة المتجددة، ووأشاروا كذلك إلىوضرورة التمييز بين مهامها ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، مع تقييم مدى مساهمة الشركات الأهلية في دعم الاقتصاد الاجتماعي.في رده، أكد الوزير أن، بالتنسيق مع المجالس المحلية، مع التركيز على، مشددًا على أنبل يجب أنوأوضح أنيعكس، ويسمح بالحصول علىمع الحفاظ على. وأشار إلى أنلا يعني الانغلاق، بلوأكد الوزير أن العمل متواصل لتحسينوإلغاء بعض التراخيص لتعويضها بـ، معلضمان فاعلية الأداء العام. وختم بالتأكيد على أنضروري لضمانبما يحقق