الرابطة الثانية: نتائج الدفعة الأولى من الجولة السابعة

دارت اليوم السبت الدفعة الأولى من مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:



المجموعة الأولى





السبت 1 نوفمبر 2025





* اتحاد بوسالم – بعث بوحجلة : 1 – 2

* هلال الشابة – محيط قرقنة : 1 – 1

* كوكب عقارب – نادي حمام الأنف : 1 – 2

* اتحاد تطاوين – أمل حمام سوسة : 1 – 2



الأحد 2 نوفمبر 2025



* جمعية مقرين – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة

* هلال مساكن – سبورتينغ بن عروس



الاثنين 3 نوفمبر 2025



* سكك الحديد الصفاقسي – مكارم المهدية



الترتيب المؤقت – المجموعة الأولى

| الفريق | النقاط | المقابلات |

| --------------------------------- | ------ | --------- |

| نادي حمام الأنف | 16 | 7 |

| اتحاد تطاوين | 14 | 7 |

| بعث بوحجلة | 13 | 7 |

| سبورتينغ بن عروس | 11 | 6 |

| هلال مساكن | 11 | 6 |

| أمل حمام سوسة | 11 | 7 |

| هلال الشابة | 10 | 7 |

| محيط قرقنة | 7 | 7 |

| جمعية مقرين | 6 | 6 |

| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 5 | 6 |

| مكارم المهدية | 5 | 6 |

| سكك الحديد الصفاقسي | 5 | 6 |

| كوكب عقارب | 5 | 7 |

| اتحاد بوسالم | 5 | 7 |



المجموعة الثانية

السبت 1 نوفمبر 2025



* تقدم ساقية الداير – سبورتينغ المكنين : 3 – 0



الأحد 2 نوفمبر 2025



* جندوبة الرياضية – النادي القربي

* اتحاد قصور الساف – جمعية أريانة

* نسر جلمة – قوافل قفصة

* مستقبل القصرين – القلعة الرياضية

* الملعب القابسي – أمل بوشمة

* هلال الرديف – أولمبيك سيدي بوزيد



الترتيب المؤقت – المجموعة الثانية

| الفريق | النقاط | المقابلات |

| ---------------------- | ------ | --------- |

| تقدم ساقية الداير | 15 | 7 |

| القلعة الرياضية | 11 | 6 |

| جمعية أريانة | 10 | 5 |

| مستقبل القصرين | 10 | 6 |

| جندوبة الرياضية | 10 | 6 |

| الملعب القابسي | 9 | 5 |

| أمل بوشمة | 9 | 6 |

| اتحاد قصور الساف | 8 | 6 |

| قوافل قفصة | 8 | 6 |

| النادي القربي | 6 | 6 |

| هلال الرديف | 5 | 6 |

| سبورتينغ المكنين | 5 | 7 |

| نسر جلمة | 2 | 6 |

| أولمبيك سيدي بوزيد | 2 | 6 |

