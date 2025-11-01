الرابطة الثانية: نتائج الدفعة الأولى من الجولة السابعة
دارت اليوم السبت الدفعة الأولى من مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:
المجموعة الأولى
المجموعة الأولى
السبت 1 نوفمبر 2025
* اتحاد بوسالم – بعث بوحجلة : 1 – 2
* هلال الشابة – محيط قرقنة : 1 – 1
* كوكب عقارب – نادي حمام الأنف : 1 – 2
* اتحاد تطاوين – أمل حمام سوسة : 1 – 2
الأحد 2 نوفمبر 2025
* جمعية مقرين – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
* هلال مساكن – سبورتينغ بن عروس
الاثنين 3 نوفمبر 2025
* سكك الحديد الصفاقسي – مكارم المهدية
الترتيب المؤقت – المجموعة الأولى| الفريق | النقاط | المقابلات |
| --------------------------------- | ------ | --------- |
| نادي حمام الأنف | 16 | 7 |
| اتحاد تطاوين | 14 | 7 |
| بعث بوحجلة | 13 | 7 |
| سبورتينغ بن عروس | 11 | 6 |
| هلال مساكن | 11 | 6 |
| أمل حمام سوسة | 11 | 7 |
| هلال الشابة | 10 | 7 |
| محيط قرقنة | 7 | 7 |
| جمعية مقرين | 6 | 6 |
| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 5 | 6 |
| مكارم المهدية | 5 | 6 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 5 | 6 |
| كوكب عقارب | 5 | 7 |
| اتحاد بوسالم | 5 | 7 |
المجموعة الثانيةالسبت 1 نوفمبر 2025
* تقدم ساقية الداير – سبورتينغ المكنين : 3 – 0
الأحد 2 نوفمبر 2025
* جندوبة الرياضية – النادي القربي
* اتحاد قصور الساف – جمعية أريانة
* نسر جلمة – قوافل قفصة
* مستقبل القصرين – القلعة الرياضية
* الملعب القابسي – أمل بوشمة
* هلال الرديف – أولمبيك سيدي بوزيد
الترتيب المؤقت – المجموعة الثانية| الفريق | النقاط | المقابلات |
| ---------------------- | ------ | --------- |
| تقدم ساقية الداير | 15 | 7 |
| القلعة الرياضية | 11 | 6 |
| جمعية أريانة | 10 | 5 |
| مستقبل القصرين | 10 | 6 |
| جندوبة الرياضية | 10 | 6 |
| الملعب القابسي | 9 | 5 |
| أمل بوشمة | 9 | 6 |
| اتحاد قصور الساف | 8 | 6 |
| قوافل قفصة | 8 | 6 |
| النادي القربي | 6 | 6 |
| هلال الرديف | 5 | 6 |
| سبورتينغ المكنين | 5 | 7 |
| نسر جلمة | 2 | 6 |
| أولمبيك سيدي بوزيد | 2 | 6 |
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317686