مدنين: "خطوات وردية" تتوج سلسلة تظاهرات حملة "أكتوبر الوردي" للتوعية بسرطان الثدي بجزيرة جربة

اختتمت بجزيرة جربة فعاليات شهر اكتوبر الوردي بتظاهرة "خطوات وردية ضد سرطان الثدي"، التي انتظمت، أمس الاحد، م امام مسرح الهواء الطلق بجزيرة جربة في مناسبة رياضية صحية شارك فيها عدد كبير من المواطنين من نساء ورجال واطفال.



وسجلت هذه التظاهرة حضورا للعائلة بامتياز فاختار كل فرد المشاركة بما يتماشى وامكانياته، إمّا سباق الـ6 كلم او المشي الصحي على مسافة كيلومترين اثنين، في وقت جمعتهم فقرات مشتركة تنشيطية وترفيهية ببعد توعوي وتحسيسي هادف اساسه كل خطوة وردية خطوة امل وحياة.



وتوجت هذه التظاهرة سلسلة من الفقرات التي عاشت على وقعها جزيرة جربة وولاية مدنين، من حملات تحسيسية وتوعوية وعمليات تقصي لسرطان الثدي وضغد الدم والسكري الى جانب قوافل صحية وغيرها موجهة رسالة الى اهمية التقصي المبكر للنساء لضمان الشفاء وفق المدير الجهوي للصحة بمدنين، طيب شلوف.واضاف شلوف، ان كل الفعاليات تميزت بانخراط طوعي للقطاع العام والخاص ومشاركة المجتمع المدني في مجهود جماعي مشترك لامس كل المناطق المدن والارياف للوصول الى اكبر عدد، مشيرا الى ان حملات التقصي شملت الآلاف بكل مناطق الولاية وكشفت عن حالات مشتبهة لاصابات بسرطان الثدي، لم يتم التاكد بعد من عددها، وهي بصدد المتابعة واخضاعها الى فحوصات تكميلية مع توجيهها الى طب الاختصاص المتوفر بالجهة.وابرز ان ولاية مدنين تتوفر على تجهيزات واطباء اختصاص بما يتيح تشخيص سرطان الثدي والقيام بانواع من العلاجات واخرى تجري في المدن الجامعية لافتا الى وجود ثلاثة اجهزة "ماموغرافي" بثلاثة مستشفيات جهوية هي مدنين وجربة وجرجيس وقريبا جهاز رابع بالمستشفى الجهوي ببن قردان.ومن جهته اعلن رئيس جمعية "قرطاج" الشريك المنظم لتظاهرة "خطوات وردية"، عز الدين بن يعقوب، عن اقتناء جهاز "ماموغرافي" الى الجهة من ابناء تونس بالخارج مساهمة في معاضدة الدولة في التشخيص المبكر لسرطان الثدي مؤكدا اهمية الرياضة والمشي في التوقي من السرطان ومن عدة امراض اخرى.وجاءت التظاهرة بتنظيم من المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة ونقابة اطباء القطاع الخاص وجمعية "قرطاج"، كتتتويج لسلسلة من الفقرات نظمها المستشفى بمناسبة شهر اكتوبر الوردي وضمن الحملة الوطنية اكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثديوشملت التظاهرة تنظيم ايام تحسيسية بكامل ربوع الجزيرة وتنقلت الى المواطنين في تفاعل ايجابي اثبت تنامي الوعي، وفق الدكتور، معز الحمداني، رئيس قسم تحليل الانسجة والخلايا المرضية بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة ومنسق هذه التظاهرات.وأفاد ان حملات التقصي بالجزيرة انتفعت منها اكثر من 500 امراة وتم القيام بعملية تصوير لاكثر من 200 امراة بجهاز الماموغرافي بالتعاون بين القطاع الخاص ومنظمات ومستشهرين وتم اخذ 40 عينة.